Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe ile İttifak Holding Konyaspor karşı karşıya geldi. Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Fenerbahçe 2-1'lik skorla kazandı.



İttifak Holding Konyaspor, 35. dakikada Zymer Bytyqi'nin golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.



Fenerbahçe, 66. dakikada Kim Min-Jae'nin golüyle eşitliği sağladı. Fenerbahçe, 88. dakikada Dimitris Pelkas'ın golüyle galibiyete ulaştı.



Süper Lig'deki yenilmezlik serisini 6 maça çıkaran ve bu sezonun en uzun serisini devam ettiren Fenerbahçe, bu süreçte 5. galibiyetini aldı ve puanını 53 yaptı. 2 haftalık galibiyet serisi sona eren Konyaspor ise 55 puanda kaldı.



Fenerbahçe, milli aradan sonra Yukatel Kayserispor deplasmanına gidecek. İttifak Holding Konyaspor ise sahasında Göztepe'yi ağırlayacak.



İSMAİL KARTAL'DAN TEK DEĞİŞİKLİK



Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında İttifak Holding Konyaspor'u konuk eden Fenerbahçe'de son maça göre tek değişiklik yapıldı.



Sarı-lacivertli takımın teknik direktörü İsmail Kartal, ligde geçen hafta Aytemiz Alanyaspor'u 5-2 mağlup ettikleri müsabakanın ilk 11'inde yer alan Ozan Tufan'ı yedeğe çekti.



Deneyimli teknik adam, Konyaspor karşısında Ozan'ın yerine kart cezasını tamamlayan İrfan Can Kahveci'yi sahaya sürdü.



Fenerbahçe, müsabakaya Altay Bayındır, Bright Osayi-Samuel, Serdar Aziz, Kim Min-jae, Attila Szalai, Miguel Crespo, Miha Zajc, İrfan Can Kahveci, Mesut Özil, Diego Rossi ve Serdar Dursun ile başladı.



Yedek kulübesinde ise Berke Özer, Ozan Tufan, Mergim Berisha, Dimitris Pelkas, Luiz Gustavo, Arda Güler, Nazım Sangare, Marcel Tisserand, Filip Novak ve Burak Kapacak yer aldı.



FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK



Sarı-lacivertli takımda 4 futbolcu, çeşitli gerekçelerle Konyaspor müsabakasının kadrosunda yer almadı.



Kart cezalısı Mert Hakan Yandaş'ın yanı sıra sakatlığı bulunan Ferdi Kadıoğlu ve henüz hazır olmayan Enner Valencia kadroya dahil edilmedi. Bu 3 oyuncunun yanı sıra Jose Sosa da teknik direktör İsmail Kartal'ın tercihi doğrultusunda müsabakanın 21 kişilik kadrosuna alınmadı.



GUSTAVO VE NOCAK UZUN SÜRE SONRA KADRODA



Fenerbahçe'de sakatlıklarını atlatan Luiz Gustavo ile Filip Novak, uzun zaman sonra müsabaka kadrosuna dahil edildi.



Bir süredir forma giyemeyen 2 futbolcu tüm kulvarlarda 9 maç sonra kadroda yer aldı.



KADIKÖY'DE TRİBÜNLER DOLDU



Fenerbahçe taraftarı, Konyaspor maçına büyük ilgi gösterdi. Ülker Stadı'ndaki tribünlerin büyük bölümünü dolduran taraftarlar, sarı-lacivertli takıma destek verdi.



FENERBAHÇE TOPA SAHİP OLARAK BAŞLADI



Fenerbahçe mücadeleye topa sahip olarak başladı. Kısa paslarla oyunun kontrolünü tutan Fenerbahçe, kalabalık Konyaspor savunması karşısında tempoyu artıramadı. Sık sık kanat oyunları üzerinden Konyaspor savunmasını aşmaya çalışan Fenerbahçe, yapılan ortalarda da Serdar Dursun'u buluşturamadı.



Konyaspor ise kazandığı toplarla Cikalleshi, Bytyqi ve Endri Çekici'yi buluşturarak pozisyon fırsatları aradı.



İLK TEHLİKELİ ATAK FENERBAHÇE'DEN



Maçtaki ilk tehlikeli atak 16. dakikada Fenerbahçe'den geldi. Zajc'ın pasında kaleci Sehic ile karşı karşıya kalan Osayi Samuel'in vuruşunu Sehic kornere çeldi.



Fenerbahçe'nin Güney Koreli stoperi Kim Min-Jae ilk yarıda yaptığı müdahalelerle dikkat çekti.



KONYASPOR, İLK TEHLİKELİ ATAĞINDA GOLÜ BULDU



İttifak Holding Konyaspor, maçtaki ilk tehlikeli atağında Bytyqi ile golü buldu.



Sağ kanattan hızlı kullanılan taş atışı sonrasında Cikalleshi, Endri Cekici ve Bytyqi arasındaki üçlü paslaşma sonucunda topla buluşan Bytyqi'nin, arka direkte yaptığı vuruşta Altay Bayındır ilk anda topu çeldi.



Dönen topu tekrar önünde bulan Bytyqi, kale önünde dokunarak meşin yuvarlağı ağlarla buluşturmayı başardı.



FENERBAHÇELİLER İTİRAZ ETTİ



Fenerbahçeli oyuncular bu gole uzun süre itiraz etti. Hakem Halil Umut Meler, VAR hakemi Erkan Engin'in onayını bir müddet bekledikten sonra santra noktasını gösterdi.



Fenerbahçe, ilk yarının sonunda skora eşitliği getirmek için baskı kursa da Konyaspor savunmasını aşamadı ve konuk ekip ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.



İKİNCİ YARI DEĞİŞİKLİKLERLE BAŞLADI



İki takım da ikinci yarıya değişikliklerle başladı. Fenerbahçe'de Mesut Özil yerine Dimitris Pelkas, Konyaspor'da Amilton yerine Konrad Michalak oyuna dahil oldu.



İkinci yarı başında mücadele arka arkaya faul düdükleriyle başladı ve ilk anlarda tempo düşük kaldı.



10 dakikalık temposuz geçen bölümün ardından Fenerbahçe, Konyaspor yarı alanına oyunu yıktı ve tempoyu yükseltmeye başladı.



İRFAN CAN PENALTI BEKLEDİ



Fenerbahçe, 60. dakikada penaltı bekledi. İrfan Can Kahveci, kaleci Sehic ile girdiği mücadele sonrası yerde kaldı. VAR hakemi Erkan Engin ile görüşen Halil Umut Meler oyunun devam etmesini istedi.



Bu sırada sakatlanan Attila Szalai, yerini Filip Novak'a bıraktı.



PELKAS FIRSATI DEĞERLENDİREMEDİ



Sarı lacivertliler, ikinci yarıdaki ilk tehlikeli atağını 63. dakikada düzenledi. Serdar Dursun'un pasıyla penaltı noktası civarında topla buluşan Pelkas'ın gelişine vuruşu Musa Çağıran'dan sektikten sonra üst ağlarda kaldı.



FENERBAHÇE, MIN-JAE İLE EŞİTLİĞİ SAĞLADI



Temposunu sürdüren Fenerbahçe, 66. dakikada golü buldu.



İrfan Can Kahveci'nin doğrudan kaleye gönderdiği frikikte top Sehic'in müdahalesiyle birlikte sağ kale direğinden sekip kale çizgisine düştü. Dönen topu iyi takip eden Kim Min-Jae, kale önünde yaptığı vuruşla topu ağlara göndermeyi başardı.



ARDA GÜLER SON 15 DAKİKADA OYUNDA



Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, golden sonra oyuna ikinci müdahalesini yaptı ve Endri Çekici yerine Amar Rahmanovic oyuna dahil oldu. Bu değişiklikten 5 dakika sonra Soner Dikmen ve Bytyqi kenara geldi, Ahmed Hassan ve Oğulcan oyuna dahil oldu.



Fenerbahçe'de taraftarların oyuna girmesini istediği Arda Güler, 76. dakikada İrfan Can Kahveci'nin yerine tezahüratlarla girdi.



FENERBAHÇE'NİN ÇABALARI 88'DE GOLÜ GETİRDİ



Fenerbahçe, son bölümde kalabalık Konyaspor savunması karşısında ceza sahası dışı şutlarla gol aramayı sürdürdü.



Crespo ve Arda Güler'in şutlarında Sehic'in kalesini yokladı. Rossi ve Osayi'nin ceza sahası içinden denediği vuruşlarda golü bulamadı.



Baskısını iyiden iyiye artıran Fenerbahçe, 88. dakikada Dimitris Pelkas'ın golüyle galibiyete ulaştı.



Lig ikinciliği için kritik önemdeki mücadeleyi 2-1 kazanan Fenerbahçe, Konyaspor ile olan farkı 2 puana indirdi.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



16. dakikada Fenerbahçe gole yaklaştı. İrfan Can Kahveci'nin pasıyla orta sahada topla buluşan Zajc, meşin yuvarlağı bir süre sürdükten sonra savunmanın arkasına sarkan Osayi-Samuel ile buluşturdu. Bu oyuncunun ceza sahası içi sağ çaprazdan uzak köşeye yaptığı vuruşta kaleci Sehic gole izin vermedi.

35. dakikada İttifak Holding Konyaspor öne geçti. Sağ kanatta Skubic'in kullandığı taç atışında ceza sahası içinde topla buluşan Cikalleshi, son çizgiye yakın bir noktada Szalai'den sıyrıldıktan sonra meşin yuvarlağı penaltı noktasına gönderdi. Endri Çekiçi'nin dokunduğu top altıpasın solunda Bytyqi'nin önünde kaldı. Kaleci Altay Bayındır'dan seken topa bu oyuncunun kale çizgisi önünde dokunuşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 0-1.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)



63. dakikada İrfan Can Kahveci'nin sağdan ortasında Serdar Dursun, altıpasın önünde topu göğsüyle Pelkas'ın önüne indirdi. Yunan futbolcunun sert şutunda Musa Çağıran'a çarpan meşin yuvarlak kornere çıktı.

66. dakikada Fenerbahçe beraberliği sağladı. İrfan Can Kahveci'nin ceza sahası dışı sağ çaprazdan kullandığı serbest atışta köşede kaleci Sehic'ten seken top direğe çarparak kale çizgisi üzerinde Kim'in önünde kaldı. Güney Koreli oyuncunun boş kaleye şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1.

88. dakikada sarı-lacivertli takım öne geçti. Crespo'nun pasında topla buluşan Pelkas'ın ceza sahasına girdikten hemen sonra çıkardığı şutta meşin yuvarlak filelerle buluştu: 2-1.



Stat: Ülker

Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, İbrahim Çağlar Uyarcan

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Osayi-Samuel, Serdar Aziz, Kim Min-jae, Szalai (Dk. 61 Novak), Crespo, Zajc (Dk. 90 Berisha), İrfan Can Kahveci (Dk. 76 Arda Güler), Mesut Özil (Dk. 46 Pelkas), Rossi, Serdar Dursun (Dk. 90 Ozan Tufan)

İttifak Holding Konyaspor: Sehic, Skubic, Adil Demirbağ, Musa Çağıran, Guilherme, Bytyqi (Dk. 75 Ahmed Hassan), Endri Çekiçi (Dk. 67 Rahmanovic), Soner Dikmen (Dk. 75 Oğulcan Ülgün), Hadziahmetovic (Dk. 89 Mpoku), Amilton (Dk. 46 Michalak), Cikalleshi

Goller: Dk. 35 Bytyqi (İttifak Holding Konyaspor), Dk. 66 Kim Min-jae, Dk. 88 Pelkas (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Dk. 53 Serdar Aziz, Dk. 53 Kim Min-jae, Dk. 90+2 Rossi (Fenerbahçe), Dk. 56 Endri Çekiçi, Dk. 64 Hadziahmetovic, Dk. 70 Soner Dikmen (Konyaspor)





İLGİLİ VİDEO