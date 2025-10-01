01 Ekim
Qarabag FK-Kopenhag
19:45
01 Ekim
Union St.Gilloise-Newcastle
19:45
01 Ekim
SSC Napoli-Sporting CP
22:00
01 Ekim
Villarreal-Juventus
22:00
01 Ekim
Arsenal-Olympiakos
22:00
01 Ekim
Leverkusen-PSV Eindhoven
22:00
01 Ekim
AS Monaco-M.City
22:00
01 Ekim
B. Dortmund-Athletic Bilbao
22:00
01 Ekim
Barcelona-PSG
22:00

Fenerbahçe, Jhon Duran'dan haber bekliyor

01 Ekim 2025 12:32
Fenerbahçe, Jhon Duran'dan haber bekliyor
Fenerbahçe'nin sezon başında Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Jhon Duran, yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun süredir formasından uzak.
 
Şampiyonlar Ligi play-off turunda Benfica ile oynanan rövanş maçında sakatlanan genç forvet, o günden bu yana tam 6 resmi maçı kaçırdı.
 
BARCELONA'DA TEDAVİ GÖRDÜ
 
Sakatlığı sonrası İspanya'nın Barcelona kentinde özel bir klinikte iğne tedavisi gören Duran, daha sonra İstanbul'a dönerek kontrollerine devam etti. Kulüp doktorlarının yaptığı MR kontrollerinde herhangi bir yapısal soruna rastlanmazken, Kolombiyalı futbolcu hala ağrı hissettiğini ifade ediyor. Bu nedenle, UEFA Avrupa Ligi'nde yarın oynanacak Nice karşılaşmasında kadroda yer alması beklenmiyor.
 
SÖZLEŞMESİNDEKİ ÖZEL MADDE DİKKAT ÇEKTİ
 
Duran'ın sözleşmesinde yer alan özel bir madde de gün yüzüne çıktı. Oyuncunun haklarını koruma amaçlı konulan bu maddeye göre, sahaya çıkma kararı tamamen oyuncunun inisiyatifine bırakılmış durumda. Yani, Jhon Duran kendini fiziksel olarak hazır hissetmediği sürece teknik ekip tarafından forma giymeye zorlanamıyor.
 
FENERBAHÇE TEMKİNLİ YAKLAŞIYOR
 
Teknik direktör Domenico Tedesco ve sağlık heyeti, Duran'ın fiziksel ve mental durumunu yakından takip ediyor. Sarı-lacivertli ekip, genç oyuncunun tam anlamıyla hazır hale gelmeden riske edilmemesi konusunda hemfikir.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 7 7 0 0 19 2 21
2 Fenerbahçe 7 4 3 0 12 5 15
3 Trabzonspor 7 4 2 1 9 6 14
4 Göztepe 7 3 4 0 10 2 13
5 Beşiktaş 6 4 0 2 11 8 12
6 Samsunspor 7 3 3 1 10 8 12
7 Gaziantep FK 7 3 2 2 10 12 11
8 Konyaspor 6 3 1 2 12 8 10
9 Antalyaspor 7 3 1 3 7 8 10
10 Alanyaspor 7 2 3 2 8 7 9
11 Kasımpaşa 7 2 2 3 7 8 8
12 Başakşehir 6 1 3 2 6 6 6
13 Rizespor 6 1 2 3 4 9 5
14 Eyüpspor 7 1 2 4 4 10 5
15 Kayserispor 7 0 5 2 5 13 5
16 Gençlerbirliği 7 1 1 5 5 10 4
17 Karagümrük 7 1 0 6 7 16 3
18 Kocaelispor 7 0 2 5 4 12 2
