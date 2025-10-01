Fenerbahçe, Jhon Duran'dan haber bekliyor

Fenerbahçe 'nin sezon başında Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Jhon Duran, yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun süredir formasından uzak.

Şampiyonlar Ligi play-off turunda Benfica ile oynanan rövanş maçında sakatlanan genç forvet, o günden bu yana tam 6 resmi maçı kaçırdı.

BARCELONA'DA TEDAVİ GÖRDÜ

Sakatlığı sonrası İspanya'nın Barcelona kentinde özel bir klinikte iğne tedavisi gören Duran, daha sonra İstanbul'a dönerek kontrollerine devam etti. Kulüp doktorlarının yaptığı MR kontrollerinde herhangi bir yapısal soruna rastlanmazken, Kolombiyalı futbolcu hala ağrı hissettiğini ifade ediyor. Bu nedenle, UEFA Avrupa Ligi'nde yarın oynanacak Nice karşılaşmasında kadroda yer alması beklenmiyor.

SÖZLEŞMESİNDEKİ ÖZEL MADDE DİKKAT ÇEKTİ

Duran'ın sözleşmesinde yer alan özel bir madde de gün yüzüne çıktı. Oyuncunun haklarını koruma amaçlı konulan bu maddeye göre, sahaya çıkma kararı tamamen oyuncunun inisiyatifine bırakılmış durumda. Yani, Jhon Duran kendini fiziksel olarak hazır hissetmediği sürece teknik ekip tarafından forma giymeye zorlanamıyor.

FENERBAHÇE TEMKİNLİ YAKLAŞIYOR

Teknik direktör Domenico Tedesco ve sağlık heyeti, Duran'ın fiziksel ve mental durumunu yakından takip ediyor. Sarı-lacivertli ekip, genç oyuncunun tam anlamıyla hazır hale gelmeden riske edilmemesi konusunda hemfikir.