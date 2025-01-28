Avrupa'da ara transfer çalışmaları hızla devam ediyor.
Hoffenheim, Fenerbahçe'nin de ilgilendiği Bazoumana Toure'yi kadrosuna kattı.
Fabrizio Romano'nun haberine göre Hoffenheim, bu transfer için Hammarby'ye 14 milyon Euro ödeyecek.
TOURE'NIN PERFORMANSI
Geçen sezon İsveç ekibinde 24 maçta oynayan 18 yaşındaki futbolcu, 9 gol 4 asistlik performans sergilemişti.
Hoffenheim, Fenerbahçe'nin de ilgilendiği Bazoumana Toure'yi kadrosuna kattı.
Fabrizio Romano'nun haberine göre Hoffenheim, bu transfer için Hammarby'ye 14 milyon Euro ödeyecek.
TOURE'NIN PERFORMANSI
Geçen sezon İsveç ekibinde 24 maçta oynayan 18 yaşındaki futbolcu, 9 gol 4 asistlik performans sergilemişti.