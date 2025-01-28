Fenerbahçe istedi, Hoffenheim kaptı!

Hoffenheim, Fenerbahçe'nin de ilgilendiği Hammarby forması giyen Bazoumana Toure'yi kadrosuna kattı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Fenerbahçe istedi, Hoffenheim kaptı!
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28 Ocak 2025 10:15
Son güncelleme 28 Ocak 2025 10:17
Avrupa'da ara transfer çalışmaları hızla devam ediyor. 

Hoffenheim, Fenerbahçe'nin de ilgilendiği Bazoumana Toure'yi kadrosuna kattı. 

Fabrizio Romano'nun haberine göre Hoffenheim, bu transfer için Hammarby'ye 14 milyon Euro ödeyecek.

TOURE'NIN PERFORMANSI

Geçen sezon İsveç ekibinde 24 maçta oynayan 18 yaşındaki futbolcu, 9 gol 4 asistlik performans sergilemişti.
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