20 Eylül
Gençlerbirliği-Eyüpspor
17:00
20 Eylül
M. United-Chelsea
19:30
20 Eylül
FC Groningen-Telstar
19:45
20 Eylül
FC Volendam-Excelsior
17:30
20 Eylül
Lens-Lille
22:05
20 Eylül
Brest-Nice
20:00
20 Eylül
Nantes-Rennes
18:00
20 Eylül
Udinese-AC Milan
21:45
20 Eylül
Verona-Juventus
19:00
20 Eylül
Bologna-Genoa
16:00
20 Eylül
Valencia-Athletic Bilbao
22:00
20 Eylül
Villarreal-Osasuna
19:30
20 Eylül
Alaves-Sevilla
19:30
20 Eylül
Real Madrid-Espanyol
17:15
20 Eylül
Girona-Levante
0-012'
20 Eylül
Fulham-Brentford
22:00
20 Eylül
Wolves-Leeds United
17:00
20 Eylül
Antalyaspor-Kayserispor
20:00
20 Eylül
West Ham United-C.Palace
17:00
20 Eylül
Burnley-N. Forest
17:00
20 Eylül
Brighton-Tottenham
17:00
20 Eylül
Liverpool-Everton
2-041'
20 Eylül
RB Leipzig-FC Köln
19:30
20 Eylül
Werder Bremen-Freiburg
16:30
20 Eylül
Hoffenheim-Bayern Munih
16:30
20 Eylül
Hamburger SV-FC Heidenheim
16:30
20 Eylül
Augsburg-Mainz 05
16:30
20 Eylül
Manisa FK-Esenler Erokspor
19:00
20 Eylül
A.Demirspor-Erzurumspor
19:00
20 Eylül
Vanspor FK-Sivasspor
16:00
20 Eylül
Keçiörengücü-Bodrum FK
16:00
20 Eylül
Trabzonspor-Gaziantep FK
20:00
20 Eylül
NAC Breda-Heracles
22:00

Fenerbahçe ile Kasımpaşa, Süper Lig'de 45. randevuda

Fenerbahçe ile Kasımpaşa, Süper Lig'de 45. kez karşı karşıya geliyor.

calendar 20 Eylül 2025 12:42
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe ile Kasımpaşa, Süper Lig'de 45. randevuda
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda karşılaşacak Kasımpaşa ile Fenerbahçe, bu kulvarda 45. kez rakip olacak.

İki takımın bugüne kadar karşı karşıya geldiği 44 lig maçında Fenerbahçe, 36 kez sahadan galibiyetle ayrılırken 4 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı. Kasımpaşa ise 4 kez 3 puana uzanan taraf oldu.

Sarı-lacivertli takım bu maçlarda 111 kez gol sevinci yaşarken, kalesinde ise 39 gol gördü.


- Deplasmandaki maçlar

Fenerbahçe, Kasımpaşa ile ligde bugüne kadar deplasmanda 21 kez karşı karşıya geldi.

Bu maçların 19'unu sarı-lacivertli ekip kazanırken, 2 karşılaşmadan ise Kasımpaşa 3 puanla ayrıldı.

Kasımpaşa'nın ev sahibi olduğu müsabakalarda beraberlik çıkmadı.

Fenerbahçe'nin attığı 57 gole, lacivert-beyazlı rakibi 16 golle karşılık verdi.

 - En farklı skorlar

İki takım arasında oynanan maçlarda en farklı skorlu galibiyeti, 6-0'lık sonuçla Fenerbahçe elde etti.

2022-2023 sezonunda Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşmayı sarı-lacivertliler, 6-0 kazandı.

Kasımpaşa ise 2009-2010 sezonunda Kadıköy'de yapılan ve Fenerbahçe'nin cezası nedeniyle seyircisiz oynanan maçı 3-1 kazanarak rakibi karşısında en farklı galibiyetini aldı.

İki ekip arasında en gollü karşılaşma ise 2010-2011 sezonunda Kasımpaşa'nın sahasında oynanan ve sarı-lacivertlilerin 6-2 kazandığı maç olarak kayıtlara geçti.

Fenerbahçe ile Kasımpaşa, iki aşamalı olarak oynanan 1962-1963 sezonunda hem Beyaz Grup'ta hem de Final Grubu'nda birlikte yer alınca, bir sezonda birbirleriyle toplam 4 maç yapmış oldu.

 - Fenerbahçe ligdeki son maçtan galibiyetle ayrıldı

Fenerbahçe, Kasımpaşa ile ligde oynadığı 44 maçta 36 galibiyet elde ederken son 10 müsabakayı da kazanmayı başardı.

Rakibine karşı ligde son yenilgisini 21 Haziran 2020'de yaşayan sarı-lacivertli takım, bu maçın ardından oynanan 10 lig müsabakasından 3 puanla ayrıldı.

Fenerbahçe bu maçlarda rakip filelere 30 gol atarken, kalesinde ise 7 gole engel olamadı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 5 5 0 0 15 1 15
2 Göztepe 6 3 3 0 10 2 12
3 Fenerbahçe 5 3 2 0 9 4 11
4 Trabzonspor 5 3 1 1 4 2 10
5 Antalyaspor 5 3 0 2 6 5 9
6 Gaziantep FK 5 3 0 2 7 9 9
7 Alanyaspor 5 2 2 1 7 5 8
8 Samsunspor 5 2 2 1 5 4 8
9 Konyaspor 4 2 1 1 9 4 7
10 Beşiktaş 4 2 0 2 4 7 6
11 Başakşehir 4 1 2 1 4 3 5
12 Kasımpaşa 5 1 1 3 4 6 4
13 Rizespor 4 1 1 2 2 6 4
14 Eyüpspor 5 1 1 3 4 9 4
15 Kayserispor 4 0 3 1 3 7 3
16 Karagümrük 5 1 0 4 2 9 3
17 Kocaelispor 5 0 1 4 2 8 1
18 Gençlerbirliği 5 0 0 5 3 9 0
