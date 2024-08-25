Fenerbahçe iki kez penaltı bekledi

Fenerbahçe, Süper Lig'in 3. haftasında Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geldi.
Karşılaşmanın 18. dakikasında Fenerbahçeli futbolcu Jayden Oosterwolde, Rizesporlu futbolcu Olawoyin ile girdiği mücadelede yerde kaldı.
Hollandalı oyuncu, yerde kalmasının ardından kısa süreli bir sakatlık yaşadı.
Fenerbahçeli oyuncular karşılaşmanın hakemine penaltı itirazında bulundu ancak oyun devam etti.
İşte Fenerbahçe'nin penaltı beklediği pozisyon;
FRED YERDE KALDI, FENERBAHÇE PENALTI BEKLEDİ
Fenerbahçe maçta ikinci kez penaltı bekledi.
Karşılaşmanın 39. dakikasında rakip ceza sahası içinde yerde kalan Fred, Olawoyin'in ayağına bastığını işaret ederek yoğun bir itirazla penaltı bekledi.
Karşılaşmanın hakemi Turgut Doman oyunu devam ettirdi. Bir süre VAR ile iletişimde bulunan Doman, oyunun başlamasını istedi.
Karşılaşmanın 18. dakikasında Fenerbahçeli futbolcu Jayden Oosterwolde, Rizesporlu futbolcu Olawoyin ile girdiği mücadelede yerde kaldı.
Hollandalı oyuncu, yerde kalmasının ardından kısa süreli bir sakatlık yaşadı.
Fenerbahçeli oyuncular karşılaşmanın hakemine penaltı itirazında bulundu ancak oyun devam etti.
İşte Fenerbahçe'nin penaltı beklediği pozisyon;
FRED YERDE KALDI, FENERBAHÇE PENALTI BEKLEDİ
Fenerbahçe maçta ikinci kez penaltı bekledi.
Karşılaşmanın 39. dakikasında rakip ceza sahası içinde yerde kalan Fred, Olawoyin'in ayağına bastığını işaret ederek yoğun bir itirazla penaltı bekledi.
Karşılaşmanın hakemi Turgut Doman oyunu devam ettirdi. Bir süre VAR ile iletişimde bulunan Doman, oyunun başlamasını istedi.
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