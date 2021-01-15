Fenerbahçe'nin transfer etmek istediği Macar stoper Attila Szalai için Güney Kıbrıs'tan yeni gelişmeler ortaya çıktı.



Apollon'da forma giyen 22 yaşındaki Macar stoper için Fenerbahçe'nin 2 milyon euro bonservis ödeyeceği belirtildi. Nemzeti ve Kathimerini'de yer alan habere göre; Fenerbahçe ile Apollon 2 milyon euro bonservis konusunda anlaşma sağlasa da pazarlığı devam eden maddenin sonraki satıştan pay olduğu kaydedildi. Apollon'un Szalai için sonraki satıştan yüzde 15 pay istediğinin altı çizildi. Fenerbahçe'nin ise bu pay ve yüzde üzerinde pazarlık yaptığı vurgulandı.



Attila Szalai'nin Fenerbahçe ile 2024'e kadar sözleşme imzalayacağı ve maaşının 800 bin euro olacağı bilgisi de verildi.



APOLLON'DAN AÇIKLAMA



Genç stoperin kulübünden yapılan açıklamada; "Fenerbahçe şu anda onu isteyen tek kulüp, Türklerle görüşmeler devam ediyor." denildi.



"MUTLU OLUYORUM"



Attila Szalai, transfer iddiaları için açıklamasında; "Transferde benimle ilgilenilmesi mutlu ediyor. İyi oynamaya devam etmek istiyorum. Sonrasında ne olacağını göreceğiz. Meydan okuma gelirse, mutlaka kabul ederim." dedi.



