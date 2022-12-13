Fenerbahçe için sürpriz iddia: Antetokounmpo

Ligde ve THY EuroLeague'de yoluna emin adımlarla devam eden Fenerbahçe Beko için sürpriz bir iddia gündeme geldi.



Yunanistan'dan SDNA'nın haberine göre, sarı-lacivertliler, Kostas Antetokounmpo ile ilgileniyor. Fenerbahçe'nin 25 yaşındaki Yunan basketbolcu ile görüşmelerde bulunduğu aktarıldı.



Kariyerine Chicago Bulls'ta devam eden Antetokounmpo, kısa forvet (3 numara) olarak görev yapıyor.





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