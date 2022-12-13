Fenerbahçe için sürpriz iddia: Antetokounmpo

Ligde ve THY EuroLeague'de yoluna emin adımlarla devam eden Fenerbahçe Beko için sürpriz bir iddia gündeme geldi.
Yunanistan'dan SDNA'nın haberine göre, sarı-lacivertliler, Kostas Antetokounmpo ile ilgileniyor. Fenerbahçe'nin 25 yaşındaki Yunan basketbolcu ile görüşmelerde bulunduğu aktarıldı.
Kariyerine Chicago Bulls'ta devam eden Antetokounmpo, kısa forvet (3 numara) olarak görev yapıyor.
Yunanistan'dan SDNA'nın haberine göre, sarı-lacivertliler, Kostas Antetokounmpo ile ilgileniyor. Fenerbahçe'nin 25 yaşındaki Yunan basketbolcu ile görüşmelerde bulunduğu aktarıldı.
Kariyerine Chicago Bulls'ta devam eden Antetokounmpo, kısa forvet (3 numara) olarak görev yapıyor.
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