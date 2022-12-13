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Fenerbahçe için sürpriz iddia: Antetokounmpo

Fenerbahçe Beko'nun, 25 yaşındaki Yunan kısa forvet Kostas Antetokounmpo ile görüşme yaptığı öne sürüldü.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Fenerbahçe için sürpriz iddia: Antetokounmpo
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13 Aralık 2022 22:05
Ligde ve THY EuroLeague'de yoluna emin adımlarla devam eden Fenerbahçe Beko için sürpriz bir iddia gündeme geldi.

Yunanistan'dan SDNA'nın haberine göre, sarı-lacivertliler, Kostas Antetokounmpo ile ilgileniyor. Fenerbahçe'nin 25 yaşındaki Yunan basketbolcu ile görüşmelerde bulunduğu aktarıldı.

Kariyerine Chicago Bulls'ta devam eden Antetokounmpo, kısa forvet (3 numara) olarak görev yapıyor.

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