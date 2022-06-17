Fenerbahçe için sürpriz: Franck Lassine Traore

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe için Fransa'dan sürpriz bir iddia geldi; Franck Lassine Traore. İşte ayrıntılar...

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Instagram
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Fenerbahçe için sürpriz: Franck Lassine Traore
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17 Haziran 2022 15:57
Lincoln Henrique ve Armindo Bruma ile transferlere hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe için Fransa'dan sürpriz bir haber geldi.

Fransız basınında yer alan haberde; Jorge Jesus yönetiminde yeni sezona hazırlanan sarı-lacivertlilerin, Shakhtar Donetsk'te forma giyen Franck Lacine Traore ile ilgilendiği belirtildi.

Fenerbahçe'nin Shakhtar Donetsk ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam eden 21 yaşındaki futbolcuyu kiralık olarak transfer etmek istediği aktarıldı.

Geçen sezonu sakat olarak geçiren Burkino Fasolu santrfor için kiralık transferinin iyi bir seçenek olabileceği vurgulanırken, genç futbolcunun sahalara eylül ayında geri döneceği hatırlatıldı. 


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