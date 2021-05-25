Fenerbahçe için 6 milyon euroyu ödeme günü

Fenerbahçe'nin zorunlu satın alma yoluyla kiraladığı Mbwana Samatta için ödeme günü yaklaştı. İşte ayrıntılar...

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Fenerbahçe için 6 milyon euroyu ödeme günü
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25 Mayıs 2021 13:21
Fenerbahçe'de performansı beklentilerin altında kalan Mbwana Samatta için ödeme günü yaklaştı.

İngiliz basını, F.Bahçe'nin Samatta'nın sözleşmesindeki 6 milyon euro'luk zorunlu satın alma opsiyonunu Aston Villa'ya 1 Temmuz'da ödeyeceğini duyurdu.

Sarı-lacivertliler, kadroda düşünmediği Tanzanyalı golcüyü satmayı ya da kiralamayı planlıyor. Genk ve Brugge talipliler.


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