Fenerbahçe için 6 milyon euroyu ödeme günü

Fenerbahçe'de performansı beklentilerin altında kalan Mbwana Samatta için ödeme günü yaklaştı.
İngiliz basını, F.Bahçe'nin Samatta'nın sözleşmesindeki 6 milyon euro'luk zorunlu satın alma opsiyonunu Aston Villa'ya 1 Temmuz'da ödeyeceğini duyurdu.
Sarı-lacivertliler, kadroda düşünmediği Tanzanyalı golcüyü satmayı ya da kiralamayı planlıyor. Genk ve Brugge talipliler.
İngiliz basını, F.Bahçe'nin Samatta'nın sözleşmesindeki 6 milyon euro'luk zorunlu satın alma opsiyonunu Aston Villa'ya 1 Temmuz'da ödeyeceğini duyurdu.
Sarı-lacivertliler, kadroda düşünmediği Tanzanyalı golcüyü satmayı ya da kiralamayı planlıyor. Genk ve Brugge talipliler.