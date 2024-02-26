Fenerbahçe 'Geri dönüşlerin kralı' oldu!

Fenerbahçe, bu sezon geriye düştüğü Süper Lig maçlarında en fazla puan toplayan takım oldu.
Son olarak Kasımpaşa karşısısında da geriye düşen Fenerbahçe, maçı 2-1 kazanmayı başardı.
Bu sezon geriye düştüğü maçlarda 16 puanı hanesine yazdıran sarı-lacivertliler, bu puanların 10'unu ise ligdeki son 5 karşılaşmada elde etti.
Son olarak Kasımpaşa karşısısında da geriye düşen Fenerbahçe, maçı 2-1 kazanmayı başardı.
Bu sezon geriye düştüğü maçlarda 16 puanı hanesine yazdıran sarı-lacivertliler, bu puanların 10'unu ise ligdeki son 5 karşılaşmada elde etti.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU