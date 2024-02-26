Fenerbahçe 'Geri dönüşlerin kralı' oldu!

Kasımpaşa karşısında geriden gelip maçı kazanan Fenerbahçe, bu sezon geriye düştüğü maçlarda 16 puan kazandı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe 'Geri dönüşlerin kralı' oldu!
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26 Şubat 2024 12:11
Fenerbahçe, bu sezon geriye düştüğü Süper Lig maçlarında en fazla puan toplayan takım oldu.

Son olarak Kasımpaşa karşısısında da geriye düşen Fenerbahçe, maçı 2-1 kazanmayı başardı.

Bu sezon geriye düştüğü maçlarda 16 puanı hanesine yazdıran sarı-lacivertliler, bu puanların 10'unu ise ligdeki son 5 karşılaşmada elde etti.

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