Fenerbahçe genç yıldız için devlerle yarışıyor

Kadrodaki gençleştirme çabalarını sürdürmeyi planlayan Fenerbahçe, Avrupa'da birçok dev kulübün gündemine gelen Williot Swedberg'i yakından takip ediyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; EPA
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Fenerbahçe genç yıldız için devlerle yarışıyor
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19 Mayıs 2022 13:14
15 yaşındaki İsak Vural'ı ve 18 yaşındaki Jin-ho Jo'yu kadrosuna katarak genç oyuncu atılımına başlayan Fenerbahçe, gözünü bu kez İsveç'e çevirdi.

Ülke basınında çıkan haberlere göre Sarı-Lacivertliler, birçok Avrupa ekibinin peşinde olduğu Williot Swedberg'i yakından takip ediyor.

Manchester United, Barcelona, PSV, Alkmaar ve Osasuna'nın gözlemci gönderdiği 18 yaşındaki orta saha oyuncusu, bu sezon Hammarby formasıyla 8 lig maçında 5 kez fileleri havalandırdı. Sarı-Lacivertliler'in de bir süredir izlediği Swedberg için İsveç ekibinin 5 milyon Euro bonservis bedeli belirlediği kaydedildi.

Genç yıldızın yakın zamanda İsveç Milli Takımı'ndan da davet alması bekleniyor.
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