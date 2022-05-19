Fenerbahçe genç yıldız için devlerle yarışıyor

15 yaşındaki İsak Vural'ı ve 18 yaşındaki Jin-ho Jo'yu kadrosuna katarak genç oyuncu atılımına başlayan Fenerbahçe, gözünü bu kez İsveç'e çevirdi.



Ülke basınında çıkan haberlere göre Sarı-Lacivertliler, birçok Avrupa ekibinin peşinde olduğu Williot Swedberg'i yakından takip ediyor.



Manchester United, Barcelona, PSV, Alkmaar ve Osasuna'nın gözlemci gönderdiği 18 yaşındaki orta saha oyuncusu, bu sezon Hammarby formasıyla 8 lig maçında 5 kez fileleri havalandırdı. Sarı-Lacivertliler'in de bir süredir izlediği Swedberg için İsveç ekibinin 5 milyon Euro bonservis bedeli belirlediği kaydedildi.



Genç yıldızın yakın zamanda İsveç Milli Takımı'ndan da davet alması bekleniyor.

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