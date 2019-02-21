Fenerbahçe, genç yeteneğe imzayı attırdı

Fenerbahçe Kulübü, genç kaleci Osman Ertuğrul Çetin ile profesyonel sözleşme imzaladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzün futbol altyapısında oynayan 2003 doğumlu sporcumuz Osman Ertuğrul Çetin ile geçtiğimiz günlerde profesyonel sözleşme imzalandı. Genç kalecinin imza töreninde Sportif Direktörümüz Damien Comolli ile ailesi yer aldı" ifadeleri yer aldı.
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Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzün futbol altyapısında oynayan 2003 doğumlu sporcumuz Osman Ertuğrul Çetin ile geçtiğimiz günlerde profesyonel sözleşme imzalandı. Genç kalecinin imza töreninde Sportif Direktörümüz Damien Comolli ile ailesi yer aldı" ifadeleri yer aldı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın