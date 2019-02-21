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Fenerbahçe, genç yeteneğe imzayı attırdı

Fenerbahçe Spor Kulübü, 2003 doğumlu kaleci Osman Ertuğrul Çetin ile profesyonel sözleşme imzaladığını duyurdu.

Kaynak: DHA
Fenerbahçe, genç yeteneğe imzayı attırdı
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21 Şubat 2019 12:34
Fenerbahçe Kulübü, genç kaleci Osman Ertuğrul Çetin ile profesyonel sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzün futbol altyapısında oynayan 2003 doğumlu sporcumuz Osman Ertuğrul Çetin ile geçtiğimiz günlerde profesyonel sözleşme imzalandı. Genç kalecinin imza töreninde Sportif Direktörümüz Damien Comolli ile ailesi yer aldı" ifadeleri yer aldı.



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