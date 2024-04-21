Fenerbahçe genç oyuncu için devlerle kapışıyor

Gelecek sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe gözünü Moreirense forması giyen Gonçalo Franco'ya çevirdi.

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Fenerbahçe genç oyuncu için devlerle kapışıyor
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21 Nisan 2024 13:01
Fenerbahçe, Moreirense'nin 23 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu Gonçalo Franco'yu transfer etmek için girişimlerini sürdürüyor.

KAPI ÇALINACAK

Portekizli yıldız için Fenerbahçe, Moreirense'nin kapısını çalacak.

Sezonun son bölümünde performansını artıran Franco'nun da büyük bir transfer hedeflediği ve Fenerbahçe'den gelecek teklif sonrası Moreirense'de kalmayacağı belirtildi.

2 DEV DAHA PEŞİNDE

Portekiz ekibinin 23 yaşındaki orta sahası Gonçalo Franco, Fenerbahçe dışında Braga ve Benfica'nın da transfer listesinde yer alıyor.

Portekiz medyasındaki haberlerde 3 kulüp arasında müthiş bir transfer yarışının yaşandığı belirtildi.

Bu sezon tüm kulvarlarda 30 maçta forma giyen genç yıldız gol atma başarısı gösteremezken 4 asist yaptı. Franco'nun sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor.

 

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