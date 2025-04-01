Fenerbahçe-Galatasaray rekabetinde dikkat çeken istatistik!

İki takım arasındaki rekabette Fenerbahçe'nin galibiyet sayısında 149-129, gol sayısında da 542-500 üstünlüğü bulunuyor. Türkiye Kupası'nda yapılan 27 müsabakada sarı-kırmızılılar 14, sarı-lacivertliler ise 3 kez galip gelebildi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe-Galatasaray rekabetinde dikkat çeken istatistik!
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01 Nisan 2025 15:26
Fenerbahçe ile Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde yarın yapacakları derbiyle tarihte 403. kez karşı karşıya gelecek.

Ülker Stadı'nın bulunduğu "Papazın Çayırı" olarak adlandırılan yerde 17 Ocak 1909 tarihinde yapılan ve Galatasaray'ın 2-0 kazandığı özel maçla başlayan rekabette, galibiyetlerde ve atılan gol sayısında Fenerbahçe'nin üstünlüğü bulunuyor.

Sarı-lacivertliler, geride kalan 402 maçtan 149'unu kazandı, sarı-kırmızılı ekip ise 129 kez (biri hükmen) galip geldi. 124 maçta taraflar eşitliği bozamadı.

Fenerbahçe'nin attığı 542 gole, Galatasaray 500 (Hükmen 3-0 kazanılan TFF Süper Kupa maçında 1 gol) golle karşılık verdi.

Kupada Galatasaray üstün

İki takım, Türkiye Kupası tarihinde 28. kez karşı karşıya gelecek.

Türk futbolunun iki çınarı, 1962-1963 sezonuyla başlayan ve kısa süre Federasyon Kupası adıyla düzenlenen Türkiye Kupası'nda 27 kez mücadele etti.

Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılı ekip 14 kez kazanırken, sarı-lacivertliler sadece 3 galibiyet alabildi. 10 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Kupadaki derbilerde Galatasaray'ın attığı 44 gole, Fenerbahçe 29 golle karşılık verebildi.

Son 10 resmi maç

İki takım arasında oynanan son 10 derbide Galatasaray'ın üstünlüğü bulunuyor.

Rekabetteki son 10 karşılaşmada Galatasaray 5 (biri hükmen), Fenerbahçe ise 3 kez galip geldi.

Söz konusu derbilerde biri TFF Süper Kupa olmak üzere sarı-kırmızılılar 14 kez fileleri havalandırırken, sarı-lacivertliler 6 gol bulabildi.

Bu arada Galatasaray, 7 Nisan'da Şanlıurfa'da oynanan Süper Kupa maçında Fenerbahçe karşısında ilk dakikada attığı golle 1-0 öne geçerken, rakibinin sahadan çekilmesiyle mücadeleyi 3-0 hükmen kazandı.

Taraflar arasındaki son 10 maç ve alınan sonuçlar şöyle:

Tarih Stat Organizasyon Sonuç (GS-FB)
06.02.2021 Ülker Süper Lig 1-0
21.11.2021 Nef Süper Lig 1-2
10.04.2022 Ülker Süper Lig 0-2
08.01.2023 Ülker Süper Lig 3-0
04.06.2023 Nef Süper Lig 3-0
24.12.2023 Ülker Süper Lig 0-0
07.04.2024 Şanlıurfa 11 Nisan TFF Süper Kupa 3-0 (Hükmen)
19.05.2024 RAMS Park Süper Lig 0-1
21.09.2024 Ülker Süper Lig 3-1
24.02.2025 RAMS Park Süper Lig 0-0


 

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