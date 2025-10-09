09 Ekim
Fenerbahçe - Feyenoord maçının ardından cinayet soruşturması!

UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda oynanan Fenerbahçe - Feyenoord karşılaşmasının ardından 3 sarı-lacivertli taraftar cinayete teşebbüsle suçlanıyor ve aranıyor. Polis, 3 taraftarı arıyor.

09 Ekim 2025 12:49
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe - Feyenoord maçının ardından cinayet soruşturması!






UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda oynanan Fenerbahçe - Feyenoord maçında Hollandalı bir taraftar ağır yaralandı.

Hollanda basınında yer alan habere göre, İstanbul'da oynanan rövanş maçı sırasında, 3 Fenerbahçe taraftarı, beton bir sütunu sökerek deplasman tribününe attı. Bu sütun, olayı polise bildirmeye hazırlanan bir Feyenoord taraftarına isabet etti.

"İKİ AY ÇALIŞAMADI"


Yaralanan Feyenoord taraftarının şiddetli beyin sarsıntısı geçirdiği ve kolunda kırık olduğu belirtildi. Hollandalı taraftarın, yaralandıktan sonra iki ay çalışamadığı aktarıldı.

Bir polis sözcüsü, Hollanda televizyonunda yaptığı açıklamada, yaralanan taraftarın, parlak ışıklara dayanamadığını, şiddetli baş ağrısı çektiğini ve araba kullanamadığını açıkladı.



POLİS ARIYOR

Feyenoord tribününe ağır sütunu atan 3 taraftarın ise maç sırasında tutuklanmadığı ancak bu hafta Hollanda televizyonunda yeni bir videonun yayınlandığı ve polisin, bu kişileri aradığı belirtildi. Söz konusu 3 Fenerbahçe taraftarının cinayete teşebbüsle suçlandığı ve aramanın devam ettiği yazıldı.

FENERBAHÇE TUR ATLADI

Fenerbahçe, Feyenoord'u 2-1 ve 5-2'lik skorlarla eleyip Hollanda temsilcisini saf dışı bırakmıştı.

  
  • İta
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
