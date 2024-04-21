Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu'nun alternatifini belirledi

Fenerbahçe, potansiyeli yüksek genç oyuncuları kadrosuna katarak satışlarından önemli bir gelir elde etmeyi planlıyor.
HEDEF BELİRLENDİ
Bu doğrultuda harekete geçen sarı-lacivertli Yönetim, Belçika temsilcisi Club Brugge'da forma giyen 23 yaşındaki Maxim De Cuyper'i transfer listesine ekledi.
Ferdi Kadıoğlu'nun sezon sonunda takımdan ayrılma ihtimalini de göz önünde bulunduran Fenerbahçe, bu transferi bitirerek sol kanadını sağlama almayı planlıyor.
Bilindiği gibi Ferdi'yi Avrupa'nın önemli kulüpleri kadrosuna katmak istiyor. Genç yetenek bu sezon hem savunmada hem de hücumda göz kamaştırıcı istatistiklere imza attı.
SÖZLEŞMESİ 2026'DA BİTİYOR
İstikrarlı futboluyla dikkatleri çeken Maxim De Cuyper, bu sezon 47 maçta görev aldı. 4 gol atan genç yıldız 12 de asist üretti.
2020 yılında Club Brugge'a imza atan De Cuyper'in kulübüyle olan sözleşmesi 2026 yılında sona eriyor.
Fenerbahçe Yönetimi, Ferdi Kadıoğlu'nun durumu netleştikten sonra Club Brugge ile resmi temaslara başlayacak.
HEDEF BELİRLENDİ
Bu doğrultuda harekete geçen sarı-lacivertli Yönetim, Belçika temsilcisi Club Brugge'da forma giyen 23 yaşındaki Maxim De Cuyper'i transfer listesine ekledi.
Ferdi Kadıoğlu'nun sezon sonunda takımdan ayrılma ihtimalini de göz önünde bulunduran Fenerbahçe, bu transferi bitirerek sol kanadını sağlama almayı planlıyor.
Bilindiği gibi Ferdi'yi Avrupa'nın önemli kulüpleri kadrosuna katmak istiyor. Genç yetenek bu sezon hem savunmada hem de hücumda göz kamaştırıcı istatistiklere imza attı.
SÖZLEŞMESİ 2026'DA BİTİYOR
İstikrarlı futboluyla dikkatleri çeken Maxim De Cuyper, bu sezon 47 maçta görev aldı. 4 gol atan genç yıldız 12 de asist üretti.
2020 yılında Club Brugge'a imza atan De Cuyper'in kulübüyle olan sözleşmesi 2026 yılında sona eriyor.
Fenerbahçe Yönetimi, Ferdi Kadıoğlu'nun durumu netleştikten sonra Club Brugge ile resmi temaslara başlayacak.
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