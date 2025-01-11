Fenerbahçe, Diego Carlos için masada

Fenerbahçe, Diego Carlos transferi için Aston Villa ile görüşmelerine devam ediyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Fenerbahçe, Diego Carlos için masada
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11 Ocak 2025 16:25
Fenerbahçe'de ana gündem maddelerinden biri devre arasında yapılacak stoper transferi.

Sarı-lacivertlilerde stoper transferi için gündemdeki isimlerden biri olan Diego Carlos için sıcak bir gelişme yaşandı.

GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR

Sky'da yer alan habere göre, Fenerbahçe, Diego Carlos transferi Aston Villa ile görüşmelerine devam ediyor.

MASADAKİ RAKAM

Aston Villa'nın Carlos'u göndermeye istekli olduğu ve iki takım arasında yapılan görüşmelerde ilerleme kaydedildiği ifade edildi. Transfer için konuşulan rakamın ise yaklaşık 10 milyon sterlin (12 milyon euro) olduğu kaydedildi.

GÜNCEL PİYASA DEĞERİ

Aston Villa ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam eden 31 yaşındaki Brezilyalı savunma oyuncusunun güncel piyasa değeri 11 milyon euro olarak gösteriliyor.

Diego Carlos, bu sezon Aston Villa'da 17 maçta süre buldu.

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