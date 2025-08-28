28 Ağustos
KuPS Kuopio -FC Midtjylland
18:00
28 Ağustos
Sigma Olomouc-Malmö FF
19:30
28 Ağustos
Samsunspor-Panathinaikos
20:00
28 Ağustos
PAOK-Rijeka
20:30
28 Ağustos
Dynamo Kiev-Maccabi Tel Aviv
21:00
28 Ağustos
Young Boys-Slovan Bratislava
21:00
28 Ağustos
FCSB-Aberdeen
21:30
28 Ağustos
Fredrikstad-C.Palace
19:00
28 Ağustos
Beşiktaş-Lausanne
20:00
28 Ağustos
U.Craiova-Başakşehir
20:30
28 Ağustos
Alkmaar-Levski
20:30
28 Ağustos
AEK Athens-Anderlecht
21:00
28 Ağustos
Fiorentina-Polissya Zhytomyr
21:00
28 Ağustos
Servette-Shakhtar
22:00
28 Ağustos
Legia Warszawa-Hibernian
22:00
28 Ağustos
Mainz 05-Rosenborg
22:00

Fenerbahçe, dev gelir fırsatını kaçırdı!

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-off turunda Benfica'ya elenerek 24.8 milyon Euro'luk ayak bastı ücretini kazanma şansını kaybetti.

28 Ağustos 2025 11:19
UEFA Şampiyonlar Ligi Play-off turunda Benfica'ya 1-0 mağlup olan Fenerbahçe, hem Şampiyonlar Ligi hasretini 17 yıla çıkardı hem de yüksek gelirden oldu.

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi lig aşamasına kalmayı başarabilseydi 24.8 milyon Euro ayak bastı ücret kazanacaktı. Sarı-lacivertliler'in play-off turunda elde ettiği 4.29 milyon Euro gelirle birlikte bu ücret 29 milyon Euro'ya kadar yükselecekti.

Fenerbahçe, yayın hakları ve katsayı puanı ile daha fazla gelir elde etme fırsatını kaybetti.

Benfica'ya elenen Sarı-lacivertliler, 4.29 milyon Euro 'play-off' geliri alacak.


Avrupa macerasına UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek olan Sarı-lacivertliler, 4.31 milyon Euro ayak bastı parası kazanacak.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 3 3 0 0 10 0 9
2 Trabzonspor 3 3 0 0 3 0 9
3 Göztepe 3 2 1 0 5 0 7
4 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Antalyaspor 3 2 0 1 3 2 6
7 Fenerbahçe 2 1 1 0 3 1 4
8 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
9 Eyüpspor 3 1 0 2 4 7 3
10 Gaziantep FK 3 1 0 2 2 7 3
11 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
12 Alanyaspor 2 0 1 1 1 2 1
13 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
14 Kayserispor 2 0 1 1 1 5 1
15 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
16 Gençlerbirliği 3 0 0 3 2 5 0
17 Kocaelispor 3 0 0 3 1 5 0
18 Karagümrük 2 0 0 2 0 5 0
