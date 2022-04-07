Fenerbahçe derbisinde Cicaldau'ya yeni görev

Galatasaray'da teknik direktör Domenec Torrent, Alexandru Cicaldau'ya Fenerbahçe karşısında özel bir görev verecek.



Sofıane Feghouli'nin yokluğunda ilk 11'e dönen Alex Cicaldau, Fatih Karagümrük maçında oynadığı futbol ve

Ryan Babel'e yaptığı şık asistle alkış topladı.



Teknik direktör Domenec Torrent, Fenerbahçe derbisinde, Rumen yıldıza özel görev verdi. Orta sahada Taylan Antalyalı ve Berkan'a yardım edecek olan Cicaldau, Fenerbahçe oyun kurduğunda Gomis'le birlikte rakip savunmaya baskı yapacak.







