Fenerbahçe derbide Beşiktaş'a şans tanımadı

ING Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında oynanan derbide Fenerbahçe Beko, deplasmanda Beşiktaş Icrypex'i 82-74 yendi.



Fenerbahçe Beko, bu sonuçla ligde 8. galibiyetini elde ederken, Beşiktaş Icrypex ise 4. kez mağlup oldu.



Karşılaşmaya iyi başlayan Beşiktaş Icrypex, ilk periyodu 27-21 önde bitirirken, ikinci çeyrekte daha etkili bir mücadele ortaya koyan Fenerbahçe Beko soyunma odasına 46-41 üstün gitti.



İkinci yarıya da iyi mücadelesini taşıyan sarı-lacivertli takım, üçüncü çeyreğini 59-54 önde geçtiği müsabakadan 82-74 galip ayrıldı.



Salon: Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi



Hakemler: Yener Yılmaz, Alper Özgök, Batuhan Söylemezoğlu



Beşiktaş Icrypex: Jefferson 17, Bluiett 17, Lawson 2, Bone 21, Reaves, Furkan Haltalı 2, Egehan Arna 11, Mehmet Yağmur 4



Fenerbahçe Beko: Melih Mahmutoğlu 18, Henry 10, Shayok 2, Polonara 14, Vesely 9, Ahmet Düverioğlu 4, Metecan Birsen 4, Guduric 15, İsmet Akpınar 3, Şehmus Hazer 3



1. Periyot: 27-21



Devre: 41-46



3. Periyot: 54-59





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