Fenerbahçe son derece hareketli bir transfer dönemi geçiriyor. Jorge Jesus'u takımın başına getiren Sarı-Lacivertliler, şu ana kadar 11 futboluyla sözleşme imzaladı. Üstelik çalışmalar devam ediyor. Yönetim, bir forveti daha kadrosuna katmak istiyor.Fenerbahçe'de gelenler kadar bavulunu toplayan oyuncu sayısı da fazlaydı. Toplamda 12 isim gitti. Bunlardan 5'i bedelsiz ayrıldı, Samatta ise Genk'e kiralandı. Sarı- Lacivertliler, 6 oyuncuyla da kasasına para koyarak yollarını ayırdı.Fenerbahçe'nin satışından en çok gelir elde ettiği isim, 18 milyon Euro'ya Napoli'ye satılan Kim Min-jae oldu. Sarı-Lacivertliler, Allahyar ve Ozan Tufan için Hull City'den 7.5 milyon euro aldı. Transferi henüz resmen açıklanmasa da Muhammed Gümüşkaya 500 bin euroya Westerlo'ya gitmek üzere. Arda Kurtulan ise 200 bin euroya Adana Demir'in yolunu tuttu. Fenerbahçe, son olarak Tisserand'ı 3 milyon euroya Ettifaq'a satarak şu ana kadar transferden kasasına tam 26 milyon 250 bin euro, yani 480 milyon TL para koydu.Fenerbahçe'de bir ayrılık daha gerçekleşti. Jorge Jesus'un kadroda düşünmediği ve gönderilmesi için yönetime rapor sunduğu Marcel Tisserand, bi süredir Suudi Arabistan'ın Ettifaq takımıyla görüşme halindeydi. Suudi ekibi, Kongolu stoperle anlaştıktan sonra Sarı-Lacivertliler ile pazarlıklara başladı. Taraflar dün her konuda anlaşma sağladı.Tisserand, 3 milyon euro bonservis bedeliyle Ettifaq'a transfer oldu. Tecrübeli savunmacı, yeni takımıyla 3 yıllık sözleşmeye imza attı. Fenerbahçe, Tisserand'ı 2020'de Wolfsburg'den 4 milyon euroya transfer etmişti. Suudi temsilcisi, daha önce de Trabzonspor 'un Milli orta saha oyuncusu Berat Özdemir'i 2 milyon 450 bin euroya kadrosuna katmıştı.