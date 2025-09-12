Fenerbahçe'den Tedesco'ya tam not!

Samandıra'ya iniş yapar yapmaz tesise yerleşen Fenerbahçe'nin yeni hocası Domenico Tedesco, samimi tavırlarıyla kısa sürede sıcak bir hava estirdi.

İstanbul'a salı akşamı inen ve otele gitmeyip Samandıra Tesisleri'ne kamp kuran Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Domenico Tedesco ortama samimi bir giriş yaptı.

Malzemecisinden, aşçısına kadar tüm personelle tanışan İtalyan asıllı Alman teknik adam için yapılan ilk yorumlar "Sıcakkanlı ve alçakgönüllü" oldu.

Genç hoca, yıldızlar topluluğu kadrosundaki isimlere de iletişime açık olduğunu hissettirdi.

Trabzonspor maçına kadar Samandıra'da kalacak olan Tedesco sadece antrenmanlarda değil idman dışında da oyuncularıyla zaman geçirip, herkesin düşüncesini ve fikrini öğrenmeye çalışan bir tablo çizdi. 

