İstanbul'a salı akşamı inen ve otele gitmeyip Samandıra Tesisleri'ne kamp kuran Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Domenico Tedesco ortama samimi bir giriş yaptı.
"SICAKKANLI VE ALÇAKGÖNÜLLÜ"
Malzemecisinden, aşçısına kadar tüm personelle tanışan İtalyan asıllı Alman teknik adam için yapılan ilk yorumlar "Sıcakkanlı ve alçakgönüllü" oldu.
Genç hoca, yıldızlar topluluğu kadrosundaki isimlere de iletişime açık olduğunu hissettirdi.
TRABZONSPOR MAÇINA KADAR SAMANDIRA'DA
Trabzonspor maçına kadar Samandıra'da kalacak olan Tedesco sadece antrenmanlarda değil idman dışında da oyuncularıyla zaman geçirip, herkesin düşüncesini ve fikrini öğrenmeye çalışan bir tablo çizdi.
Fenerbahçe'den Tedesco'ya tam not!
Samandıra'ya iniş yapar yapmaz tesise yerleşen Fenerbahçe'nin yeni hocası Domenico Tedesco, samimi tavırlarıyla kısa sürede sıcak bir hava estirdi.
İstanbul'a salı akşamı inen ve otele gitmeyip Samandıra Tesisleri'ne kamp kuran Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Domenico Tedesco ortama samimi bir giriş yaptı.
Fenerbahçe
EN ÇOK OKUNANLAR
-
10
Emiliano Martinez için Galatasaray gerçeği!
-
9
Thiago Alcantara, Barcelona'ya geri döndü!
-
8
Athletic Bilbao, Laporte'yi açıkladı!
-
7
Manchester City, Donnarumma'ya kavuştu!
-
6
Hakan Bilal Kutlualp'ten Kerem Aktürkoğlu transferi için flaş iddia!
-
5
Başakşehir'den genç operasyonu: Doğan ve Bertuğ
-
4
Kerem Demirbay'dan Galatasaray ve İlkay açıklaması
-
3
Trabzonspor'dan KAP: Andre Onana
-
2
Beşiktaş, AEK ile anlaştı: Joao Mario
-
1
Jota Silva, Beşiktaş için İstanbul'da!
- 08:52 Mustafa Çulcu: "Derbide başarılı olursa FIFA yolu açılır"
- 08:49 Galatasaray'da veda günü!
- 08:48 Süper Lig, Avrupa'nın zirvesinde!
- 08:40 Domenico Tedesco: "Çalışan formayı kapar"
- 08:39 Galatasaray'dan Fenerbahçe ve Beşiktaş'a fark!
- 08:26 Beşiktaş'ta Frutos olmadı, Jota Silva oldu!
- 08:25 Galatasaray'da ilk 11 değişiyor!
- 08:21 Galatasaray'dan Barış Alper'e jest hazırlığı
- 08:10 Galatasaray'a 3 Milyar TL'lik dev gelir!
- 08:09 Fenerbahçe'den '8' operasyonu!
- 08:06 Mauro Icardi'nin sözleşme beklentisi!
- 08:04 12 Dev Adam, EuroBasket 2025'te final hedefiyle sahaya çıkıyor!
- 07:55 Fenerbahçe'den Tedesco'ya tam not!
- 07:54 Beşiktaş'ta Asencio için yoğun mesai!
- 07:36 Jota Silva, Beşiktaş için İstanbul'da!
- 00:52 Berfu Cengiz, Sao Paulo Açık'a ikinci turda veda etti!
- 00:27 Adana'da Muaythai Süper Lig 6. ayak finalleri yapıldı
- 00:06 Serdar Dursun, Süper Lig'e geri döndü!
- 00:03 2027 Şampiyonlar Ligi finali, Metropolitano'da!
- 23:47 Başakşehir, Nuri Şahin ile anlaştı!
- 23:28 Ochoa'dan sürpriz transfer: AEL Lımassol!
- 23:22 Trabzonspor'un 200. yabancı oyuncusu Onana oldu!
- 23:00 Bakan Bak, büyükusta Ediz Gürel'i tebrik etti
- 22:34 Jhon Duran, tedavi için Barselona'da!
- 22:14 Hakan Bilal Kutlualp'ten Kerem Aktürkoğlu transferi için flaş iddia!
- 22:12 Büyükusta Ediz Gürel, dünya şampiyonu Gukesh'i mağlup etti
- 21:40 Milli golfçüler, Romanya'da mücadele edecek
- 21:38 İlkan Karaman adına Kocaeli'de düzenlenen turnuva başladı!
- 21:31 Recep Uçar'dan transfer açıklaması!
- 21:27 Antalyaspor'dan golcü takviyesi: Yohan Boli
- 21:11 Başakşehir'den genç operasyonu: Doğan ve Bertuğ
- 20:46 Furkan Korkmaz: "Daha fazla rol almaya hazırım"
- 20:43 Beşiktaş, AEK ile anlaştı: Joao Mario
- 20:27 Manchester City, Donnarumma'ya kavuştu!
- 20:11 Ergin Ataman'dan Cedi Osman'ın sakatlığı için açıklama!
- 20:01 Islam Slimani, CFR Cluj'da!
- 19:46 Sadettin Saran: "Biz hazırız ve geliyoruz"
- 19:44 Thiago Alcantara, Barcelona'ya geri döndü!
- 19:25 Melih Kabasakal: "Bizim bir hedefimiz var"
- 19:16 Rize Belediyespor - Ankara Hentbol maçı tatil edildi!
- 19:07 Athletic Bilbao, Laporte'yi açıkladı!
- 18:57 Elkhan Mammadov, İbrahim Hacıosmanoğlu'nu ziyaret etti!
- 18:53 Anthony Martial, Meksika yolcusu!
- 18:25 Beşiktaş'tan 5 altyapı oyuncusuyla profesyonel imza!
- 17:31 Gökhan Sazdağı: "İlk maçımı iple çekiyorum"
- 17:01 A Milli Erkek Tenis Takımı, Davis Kupası'nda Sırbistan ile karşılaşacak
- 16:58 Artistik Cimnastik Türkiye Şampiyonası hafta sonu Antalya'da yapılacak
- 16:54 Fenerbahçe'den Tedesco için imza töreni açıklaması!
- 16:48 MVP Alperen Şengün! Var mı itirazı olan!
- 16:46 Trabzonspor'dan KAP: Andre Onana
- 16:12 12 Dev Adam'ın yarı final yolu
- 16:08 Kasımpaşa'da Loret Sadiku ile yollar ayrıldı
- 16:08 Kerem Demirbay'dan Galatasaray ve İlkay açıklaması
- 15:59 Kenan Yıldız, Serie A'da ayın futbolcusu seçildi
- 15:58 Kelly Oubre Jr.'dan 76ers taraftarlarına sitem!
- 15:56 Heat, Powell için kontrat kararını sezon başı performansına göre verecek
- 15:44 EuroBasket 2025'te "En İyi Koç" oylaması başladı
- 15:40 Fenerbahçe'ye Semedo'dan müjdeli haber!
- 15:37 Kulüpler Birliği'nden ortak tepki: "Nefret Yok! Futbol Var!"
- 15:24 Chelsea'ye İngiltere Futbol Federasyonun'dan 74 ayrı suçlama
Reklam
AVRUPA'DAN FUTBOL
Manchester City, Donnarumma'ya kavuştu!
Thiago Alcantara, Barcelona'ya geri döndü!
Ronaldinho'nun oğlu Joao Mendes, Hull City'ye imza attı!
Wolfsburg resmen açıkladı: Eriksen
Jamie Vardy'den transfer itirafı!
Manchester City'ye Marmoush'tan kötü haber!
Batista Mendy: "Sevilla, oynadığım en büyük kulüp"
PSG'den Comolli'ye telefonda Kolo Muani tepkisi!
Mbappe'den ırkçılık olaylarına tepki!
Nico Williams, altı hafta yok!
- PUAN DURUMU
- FİKSTÜR
- STSL
- 1.Lig
- İng
- Alm
- İsp
- İta
- ŞL
- AL
- KL
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1
|Galatasaray
|4
|4
|0
|0
|13
|1
|12
|2
|Trabzonspor
|4
|3
|1
|0
|4
|1
|10
|3
|Göztepe
|4
|2
|2
|0
|6
|1
|8
|4
|Konyaspor
|3
|2
|1
|0
|8
|2
|7
|5
|Fenerbahçe
|3
|2
|1
|0
|6
|2
|7
|6
|Samsunspor
|3
|2
|1
|0
|4
|2
|7
|7
|Antalyaspor
|4
|2
|0
|2
|4
|4
|6
|8
|Gaziantep FK
|4
|2
|0
|2
|5
|9
|6
|9
|Alanyaspor
|3
|1
|1
|1
|3
|2
|4
|10
|Eyüpspor
|4
|1
|1
|2
|4
|7
|4
|11
|Beşiktaş
|2
|1
|0
|1
|2
|3
|3
|12
|Karagümrük
|3
|1
|0
|2
|2
|6
|3
|13
|Başakşehir
|2
|0
|2
|0
|1
|1
|2
|14
|Kayserispor
|3
|0
|2
|1
|2
|6
|2
|15
|Kocaelispor
|4
|0
|1
|3
|2
|6
|1
|16
|Rizespor
|3
|0
|1
|2
|1
|6
|1
|17
|Kasımpaşa
|3
|0
|0
|3
|3
|6
|0
|18
|Gençlerbirliği
|4
|0
|0
|4
|3
|8
|0