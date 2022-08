Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Ligue 2 ekiplerinden Bordeaux forması giyen 19 yaşındaki kanat oyuncusu Dilane Bakwa için oyuncunun kulübüyle görüşmelere başladı.Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; sarı lacivertli kulüp, genç futbolcuyu kadrosuna katmak istiyor. Bu doğrultuda harekete geçen Fenerbahçe yönetimi, resmi girişimlere başlayarak Bordeaux ile temas kurdu.Fenerbahçe'nin Fransız futbolcu için Burak Kapacak ve bir miktar para teklifinde bulunduğu kaydedildi. Bordeaux'nun Burak Kapacak'a olan ilgisinin sürdüğü biliniyor.Fransız basını tarafından Bordeaux'da bu sezonun en iyi ismi olarak gösterilen Dilane Bakwa, ilk üç hafta itibariyle Ligue 2'in de zirvesine oturdu. İlk üç resmi maçta 9 dripling yapan 19 yaşındaki kanat oyuncu, maç başına 3 dripling ortalaması yakaladı.Dilane Bakwa'nın ardından ilk üç maça 8'er dripling sığdıran Jean Phillipe Krasso, Bilal Boutobba, Mehdi Merghem, Yoann Cathline ve Migouel Alfarela ise ikinci basamağı paylaşıyorlar.Başarılı kanat oyuncu, bu sezon forma giydiği 4 maçın 3'ünde sağ kanatta, bir maçta ise sol kanatta görev aldı. Valenciennes, Rodez ve Chamois Niort maçlarında sağda oynayan Dilane Bakwa, bu hafta oynanan Grenoble müsabakasında ise solda denendi.Bordeaux altyapısından yetişen 19 yaşındaki futbolcunun kulübüyle 2025 yılı Haziran ayı sonuna kadar sözleşmesi bulunuyor. 2020'de A Takım kadrosuna katılan Bakwa'nın güncel piyasa değeri 400 bin euro.Fransa Ligue 2'de bu sezon 332 dakika süre alan Dilane Bakwa, tüm maçlara ilk 11'de başladı. 19 yaşındaki genç yetenek, profesyonel kariyerinin ilk golünü ise ikinci hafta oynanan Rodez maçında kaydetti.Geçen sezon yine Bordeaux formasıyla 12 maçta Ligue 1 tecrübesi yaşayan Dilane Bakwa, gol ya da asist sevinci yaşayamamıştı.Fransa Milli Takımı'nda U16 ve U17 olmak üzere iki farklı yaş kategorisinde forma terleten başarılı kanat oyuncusu, toplamda 28 resmi maça çıktı. Bu müsabakalarda tam 5 kez rakip fileleri sarsmayı başardı.Dilane Bakwa'yı uzun yıllardır yakından takip eden ve Bordeaux üzerine Futbol yazıları yazan Alexandre Poirier, 19 yaşındaki futbolcuyu Kylian Mbappe'ye benzetiyor. Ağustos ayının başında Bakwa hakkında konuşan Poirier, genç oyuncuyu yere göğe sığdıramamıştı.Alexandre Poirier, "Dilane Bakwa patlayıcı gücü yüksek bir oyuncu. Sahada olduğu her an takımına katkı sağlar. Doğru bir kıyaslama olur mu bilmiyorum ancak Kylian Mbappe tarzı bir oyuncu. Sürati ve tempolu oyunuyla sahada fark yaratmaya çalışıyor. Geçmişte çok fazla eleştirildi ve futbolun 11 kişiyle oynandığını anlaması uzun zaman aldı. Eğer böyle devam ederse ileride çok dikkat çekici bir oyuncuya dönüşecek. Birebirde çok etkili ve skor üretebilen bir kanat oyuncusu. İstikrar yakalaması durumunda çok iyi bir sezon geçirecektir." demişti.Sarı lacivertliler 14 yabancıya ek olarak TFF'nin tanıdığı 2001 doğumlu ya da üstü, ülkesinin milli takımlarında en az 10 maç oynamış oyuncu kriterine uygun 3 futbolcuyu kadrosuna katabilme hakkını kullanmak istiyor.Fransa U16 Milli Takmı'nda 9 maç, U17 takımında ise 19 kez forma giyerek TFF'nin getirdiği transfer şartlarını karşılayan Dilane Bakwa sol kanat bölgesinin yanı sıra on nurama ve santrfor olarak da görev yapabiliyor.