Fenerbahçe'den sürpriz hamle: Dele-Bashiru

Devre arası için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Hatayspor forması giyen Fisayo Dele-Bashiru'yu gündemine aldı.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; Imago
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Fenerbahçe'den sürpriz hamle: Dele-Bashiru
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15 Kasım 2023 12:34
Son güncelleme 15 Kasım 2023 12:44
Devre arasında orta sahaya transfer yapmak isteyen Fenerbahçe, Hatayspor'dan Fisayo Dele-Bashiru'yu gündemine aldı.

Manchester City altyapısından yetişen 22 yaşındaki orta saha oyuncusu için devre arasında Hatayspor ile temasa geçilmesi planlanıyor.

TAKAS FORMÜLÜ

Görüşmeler öncesi, Hatayspor'un hocası Volkan Demirel ile de fikir alışverişinde bulunulacak. Fenerbahçe bu transfer için takas formülü düşünüyor.

Bu sezon Süper Lig'de 11 maça çıkan Nijeryalı oyuncu bu maçlarda 4 gol 4 asist kaydetti.

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