14 Ağustos
FC Midtjylland-Fredrikstad
19:00
14 Ağustos
FC Noah-Lincoln Red Imps FC
20:00
14 Ağustos
Wolfsberger AC-PAOK
20:00
14 Ağustos
Brann-Haecken
20:00
14 Ağustos
Breidablik-Zrinjski Mostar
20:30
14 Ağustos
Maccabi Tel Aviv-Hamrun Spartans
21:00
14 Ağustos
Drita-FCSB
21:00
14 Ağustos
FC Utrecht-Servette
21:00
14 Ağustos
Shakhtar-Panathinaikos
21:00
14 Ağustos
Braga-CFR Cluj
21:30
14 Ağustos
Legia Warszawa-AEK Larnaca
22:00
14 Ağustos
FC Astana-Lausanne
0-149'
14 Ağustos
Sabah FK-Levski
19:00
14 Ağustos
Levadia Tallinn-Differdange
19:30
14 Ağustos
FC Sheriff-Anderlecht
20:00
14 Ağustos
NK Celje-Lugano
21:00
14 Ağustos
Beşiktaş-St. Patrick's Athletic
21:00

Fenerbahçe'den suç duyurusu!

Fenerbahçe, futbolculara sosyal medya üzerinden yapılan saldırıların ardından hukuki süreç başlatıldığını açıkladı.

calendar 14 Ağustos 2025 13:00 | Son Güncelleme Tarihi: 14 Ağustos 2025 13:04
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe Kulübü, sosyal medyada bot hesaplar üzerinden futbolculara yapılan saldırılar nedeniyle harekete geçildiğini açıkladı.

Sarı-lacivertliler, konuyla ilgili hukuki sürecin başlatıldığını ve resmi suç duyurusu yapıldığını açıkladı.

Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde:


"Uzun zamandır sosyal medya üzerinden sporcularımıza, özellikle de futbolcularımıza karşı sistematik ve organize saldırıda bulunan failler hakkında gerekli hukuki süreçler başlatılmış ve resmi suç duyurularımız yapılmıştır.

Fenerbahçe Spor Kulübü olarak, sahadaki mücadelemizi gölgelemeye, sporcularımızın emeğini ve itibarını zedelemeye yönelik hiçbir girişimi görmezden gelmeyeceğimizi ilan ediyoruz.

Sporcularımıza yöneltilen her saldırı, Fenerbahçe'mize yöneltilmiş demektir.

Ailemizi korumak için her zeminde, her şartta ve her güçle mücadele etmeye kararlılıkla devam edeceğiz."

TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 1 1 0 0 4 1 3
2 Galatasaray 1 1 0 0 3 0 3
3 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
4 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Trabzonspor 1 1 0 0 1 0 3
7 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
8 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
9 Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0
10 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
11 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
12 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
13 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
14 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
15 Kocaelispor 1 0 0 1 0 1 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 1 4 0
17 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
18 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
