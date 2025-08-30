Fenerbahçe'den Semedo için açıklama!

Fenerbahçe, Benfica maçında sakatlanan Nelson Semedo için açıklama yaptı.
Sarı-lacivertliler, Semedo'nun sol kasık bölgesinde kas yaralanması tespit edildiğini duyurdu.
31 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe'ye transferinin ardından sarı-lacivertlilerde 6 maçta forma şansı buldu.
Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde:
"Profesyonel Futbol A Takımımızda, Benfica ile oynanan maçta aldığı darbe sonrası oyundan çıkmak zorunda kalan oyuncumuz Nelson Semedo'nun MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Yapılan değerlendirme neticesinde sol kasık bölgesinde kas yaralanması tespit edilen oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır."
Sarı-lacivertliler, Semedo'nun sol kasık bölgesinde kas yaralanması tespit edildiğini duyurdu.
31 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe'ye transferinin ardından sarı-lacivertlilerde 6 maçta forma şansı buldu.
Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde:
"Profesyonel Futbol A Takımımızda, Benfica ile oynanan maçta aldığı darbe sonrası oyundan çıkmak zorunda kalan oyuncumuz Nelson Semedo'nun MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Yapılan değerlendirme neticesinde sol kasık bölgesinde kas yaralanması tespit edilen oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır."