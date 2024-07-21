Fenerbahçe'den Rennes'e: ''Teklifi yükseltin''

Fenerbahçe, Rennes'in Alexander Djiku'ya yaptığı 10 milyon euro'luk teklifin yükseltilmesini istedi.

Haber; Takvim, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'den Rennes'e: ''Teklifi yükseltin''
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21 Temmuz 2024 13:47
Fransa sonrası Gana'dan da Alexander Djiku ile ilgili transfer iddiası ortaya atıldı.

Haberde, Rennes'in Fenerbahçe'ye 10 miyon euro'luk teklifinin ardından Fenerbahçe'nin harekete geçtiği belirtildi.

Sarı-lacivertlilerin Djiku'dan 15 milyon euro civarında bir gelir beklediği ve yapılan 10 milyon euro'luk teklifin yükseltilmesini istediği yazıldı.

Teklifin yükseltilmesi halinde tarafların anlaşma olasılığının yüksek olduğu öne sürüldü.

SEZON PERFORMANSI

Fenerbahçe, Djiku'yu geçen Strasbourg'tan kadrosuna katmıştı. Sarı-lacivertlilerdeki ilk yılında 36 maçta süre bulan 29 yaşındaki Djiku, 3 gol attı ve 2 asist yaptı.

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