Fenerbahçe'den Rennes'e: ''Teklifi yükseltin''

Fransa sonrası Gana'dan da Alexander Djiku ile ilgili transfer iddiası ortaya atıldı.
Haberde, Rennes'in Fenerbahçe'ye 10 miyon euro'luk teklifinin ardından Fenerbahçe'nin harekete geçtiği belirtildi.
Sarı-lacivertlilerin Djiku'dan 15 milyon euro civarında bir gelir beklediği ve yapılan 10 milyon euro'luk teklifin yükseltilmesini istediği yazıldı.
Teklifin yükseltilmesi halinde tarafların anlaşma olasılığının yüksek olduğu öne sürüldü.
SEZON PERFORMANSI
Fenerbahçe, Djiku'yu geçen Strasbourg'tan kadrosuna katmıştı. Sarı-lacivertlilerdeki ilk yılında 36 maçta süre bulan 29 yaşındaki Djiku, 3 gol attı ve 2 asist yaptı.
Haberde, Rennes'in Fenerbahçe'ye 10 miyon euro'luk teklifinin ardından Fenerbahçe'nin harekete geçtiği belirtildi.
Sarı-lacivertlilerin Djiku'dan 15 milyon euro civarında bir gelir beklediği ve yapılan 10 milyon euro'luk teklifin yükseltilmesini istediği yazıldı.
Teklifin yükseltilmesi halinde tarafların anlaşma olasılığının yüksek olduğu öne sürüldü.
SEZON PERFORMANSI
Fenerbahçe, Djiku'yu geçen Strasbourg'tan kadrosuna katmıştı. Sarı-lacivertlilerdeki ilk yılında 36 maçta süre bulan 29 yaşındaki Djiku, 3 gol attı ve 2 asist yaptı.
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