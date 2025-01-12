Fenerbahçe'den olay hakem tepkisi!

Fenerbahçe Kulübü, Galatasaray'ın Başakşehir'i 2-1 mağlup ettiği maçın hakem kararlarıyla ilgili açıklamada bulundu.
Sarı lacivertlilerden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;
"GALATASARAY TAKIMINA HEDİYE EDİLEN BİR MAÇ DAHA
Sınırsız toleransla, uğruna tüm kurallar yok sayılanlara hediye edilen bir maç daha oynandı!
Arsızlar korunmaya, kollanmaya, kayrılmaya devam ediyor;
Yavuz hırsız ev sahibini bastırmak için VAR'ını yoğunu ortaya koyuyor!
Rakip tanımadan devam eden bu rezaleti bitirmek için Türkiye Futbol Federasyonu'nu ve tüm sorumluları, talimatlı hakemlerine engel olmaya çağırıyoruz."
Sarı lacivertlilerden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;
"GALATASARAY TAKIMINA HEDİYE EDİLEN BİR MAÇ DAHA
Sınırsız toleransla, uğruna tüm kurallar yok sayılanlara hediye edilen bir maç daha oynandı!
Arsızlar korunmaya, kollanmaya, kayrılmaya devam ediyor;
Yavuz hırsız ev sahibini bastırmak için VAR'ını yoğunu ortaya koyuyor!
Rakip tanımadan devam eden bu rezaleti bitirmek için Türkiye Futbol Federasyonu'nu ve tüm sorumluları, talimatlı hakemlerine engel olmaya çağırıyoruz."