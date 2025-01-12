Fenerbahçe'den olay hakem tepkisi!

Fenerbahçe Kulübü, Galatasaray'ın Başakşehir'i 2-1 mağlup ettiği maçın hakem kararlarıyla ilgili açıklama yaptı.

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Fenerbahçe'den olay hakem tepkisi!
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12 Ocak 2025 22:03
Son güncelleme 12 Ocak 2025 22:13
Fenerbahçe Kulübü, Galatasaray'ın Başakşehir'i 2-1 mağlup ettiği maçın hakem kararlarıyla ilgili açıklamada bulundu.

Sarı lacivertlilerden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

"GALATASARAY TAKIMINA HEDİYE EDİLEN BİR MAÇ DAHA

Sınırsız toleransla, uğruna tüm kurallar yok sayılanlara hediye edilen bir maç daha oynandı!

Arsızlar korunmaya, kollanmaya, kayrılmaya devam ediyor;
Yavuz hırsız ev sahibini bastırmak için VAR'ını yoğunu ortaya koyuyor!

Rakip tanımadan devam eden bu rezaleti bitirmek için Türkiye Futbol Federasyonu'nu ve tüm sorumluları, talimatlı hakemlerine engel olmaya çağırıyoruz."

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