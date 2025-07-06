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Fenerbahçe'den, Nordi Mukiele için teklif!

Fenerbahçe, Nordi Mukiele için Paris Saint-Germain'e satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulundu. Devin Özek'in önerdiği oyuncu için Jose Mourinho onayı verdi.

calendar 06 Temmuz 2025 11:06
Haber: Türkiye, Fotoğraf: Imago
Fenerbahçe'den, Nordi Mukiele için teklif!
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Yaz transfer döneminde sağ bek için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Paris Saint-Germain'in Fransız oyuncusu için harekete geçti.

LİSTE BAŞLARI ELENDİ!

Bright Osayi-Samuel in vedasıyla sağ bek arayışa giren Fenerbahçe'nin öncelikli hedefi Kyle Walker olmuştu. Ancak İngiliz yıldız sarı lacivertliler'in cömert teklifine rağmen Ada'da kalmak için Burnley'ye imza attı. Listedeki diğer isim ise Real Madrid'le sözleşmesi sona eren Lucas Vazquez'di ama 34 yaşındaki İspanyol, Jose Mourinho tarafindan veto edildi.

MOU ONAYI VERDİ!

Futbol direktörü Devin Ozek'in Mourinho'ya sunduğu son isim ise Nordi Mukiele oldu ki, Portekizli hoca, 27 yaşındaki Fransız'ı onaylayınca operasyon başladı. Sarı lacivertliler, hem PSG ile hem de Mukiele ile temasa geçti.

GÖRÜŞMELERİ BİZZAT ALİ KOÇ YÖNETECEK!

PSG ile hem Milan Skriniar hem de Marco Asensio için görüşen Fenerbahçe, Nordi Mukiele için de Fransız ekibine teklif sundu. Sözleşmesi 2027 de sona erecek Mukiele'yi satın alma opsiyonuyla kiralamak isteyen sarı lacivertlilerde kulüpler arasındaki süreci bizzat başkan Ali Koç yönetecek.

DEVİN ÖZEK, MUKIELE'Yİ İKNA ETTİ!

PSG Başkam Nasır el-Halifi'nin yakın arkadaşı Koç'u çok zorlamayacağı düşünülüyor. Mukiele ile ise Devin Özek görüşüvor. Özek'in Leverkusen'den samimi olduğu Mukiele'yi ikna ettiği belirtiliyor. Fransız yıldızla görüşme sürecinde Mourinho'da etkili olduğu ifade ediliyor.


ÖZEK GARANTİLİ

Montpellier'de yıldızı parlayan Nordi Mukiele, Leipzig performansının ardından PSG'ye transfer olmuştu. Fransız yıldız, geçen sezonu Devin Özek'in direktör yardımcısı olduğu Leverkusen'de kiralık geçirdi.

Geçtiğimiz sezonu Alman ekibi RB Leipzig'de geçiren Mukiele, 24 karşılaşmada forma giydi. Bu maçlarda ise 2 gol, 1 asistlik katkı üretti. 

 
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