Fenerbahçe Futbol Şube Sorumlusu Ertan Torunoğulları, Dünya Kupası Elemeleri I Grubu'nda oynanacak İtalya – Norveç karşılaşmasını yerinde takip etmek için Milano'ya gitti.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Torunoğulları'nın, bu mücadelede her iki milli takımdan da bazı oyuncuları yakından takip edeceği öğrenildi.
SÖRLOTH YENİDEN GÜNDEMDE
Maç özelinde en dikkat çeken isimlerden biri ise Alexander Sörloth oldu. Norveç Milli Takımı forması giyen golcü oyuncu, bu haberin ardından Fenerbahçe'de bir kez daha gündeme taşındı.
Fenerbahçe'den Milano çıkarması!
Fenerbahçe Futbol Şube Sorumlusu Ertan Torunoğulları, İtalya–Norveç maçını yerinde takip etmek için Milano'ya gitti. Torunoğulları'nın her iki takımdan da takip edeceği ve son durumlarını gözlemleyeceği isimler olacağı aktarıldı.
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Fenerbahçe Futbol Şube Sorumlusu Ertan Torunoğulları, Dünya Kupası Elemeleri I Grubu'nda oynanacak İtalya – Norveç karşılaşmasını yerinde takip etmek için Milano'ya gitti.
Fenerbahçe
EN ÇOK OKUNANLAR
-
10
Harry Kane: "100 gol atsam da kazanamam"
-
9
Sadettin Saran'dan Lewandowski sorusuna cevap!
-
8
Galatasaray'a milli arada müjde!
-
7
Serge Gnabry'ye Avrupa'dan iki dev talip!
-
6
Beşiktaş'ta Rafa Silva gelişmesi: Antrenmana çıkmadı!
-
5
Galatasaray'da forvet değişikliği!
-
4
Wesley Sneijder: "Real Madrid, Haaland için doğrusunu yaptı"
-
3
Fenerbahçe'de üç orta saha yok!
-
2
Rafa Silva'nın menajerlik şirketinden 21 maddelik açıklama ile Beşiktaş'a cevap!
-
1
Rodrygo'dan Galatasaray'ı heyecanlandıran hareket!
- 18:56 Portekiz'den Ermenistan'a gol yağmuru
- 18:07 Fenerbahçe'den Milano çıkarması!
- 18:04 Halkbank, Altekma deplasmanında tie-break'te güldü: 3-2
- 17:41 Dusan Alimpijevic: "Tarihe geçtik, sadece gurur duyuyorum"
- 17:32 Beşiktaş'tan lige 8'de 8 ile başlangıç!
- 17:25 Marmaris Ultra Trail sona erdi
- 17:22 MotoGP İspanya Grand Prix'sini Marco Bezzecchi kazandı
- 17:20 Spor Toto, Gebze Belediyespor'u altın sette geçti!
- 17:17 İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Alanya'ya karşı galip!
- 17:17 Marco Asensio'dan Madrid'e sürpriz ziyaret!
- 17:12 Vakıfbank, set vermeden galip!
- 17:06 Deaflympics'te ilk madalya Buse Tıraş'tan geldi
- 17:00 FOMGET'ten 8 gollü zafer!
- 17:00 Beşiktaş - Rafa Silva: Bundan sonra ne olacak?
- 16:56 İstanbul Gençlik 3-1 galip geldi!
- 16:51 Dünya Havalı ve Ateşli Silahlar Şampiyonası'nda 3 madalya!
- 16:38 Beşiktaş'ta Rafa Silva gelişmesi: Antrenmana çıkmadı!
- 16:27 Galatasaray HDI Sigorta, altın sette kazandı!
- 16:13 İtalya'da Nicolo Zaniolo'ya büyük övgü!
- 16:13 Galatasaray GAİN, son dakika golüyle kazandı!
- 16:08 Fenerbahçe Medicana, deplasmanda set vermeden kazandı!
- 16:04 Zidane, Fransa için gün sayıyor!
- 16:03 Szczesny'den itiraf: "Hüngür hüngür ağlamıştım"
- 15:37 A Milli Takım kadrosunda değişiklik: Hakan Çalhanoğlu
- 15:30 Casemiro: "Neymar, başka bir dünyadan!"
- 14:59 Simon Kjaer'den Türkiye için itiraf!
- 14:57 Nefes kesen maçta kazanan Bahçeşehir Koleji!
- 14:25 Toprak Razgatlıoğlu, ilk resmi MotoGP testine çıkacak
- 14:21 Porto'da Diogo Costa belirsizliği!
- 14:08 Galatasaray, Gençlerbirliği maçına hazırlanıyor!
- 14:01 Simon Kjaer: "Milan yeniden Milan oldu!"
- 13:49 Roma'da karar: Artem Dovbyk!
- 13:48 Karşıyaka'nın gözü cezalarda
- 13:45 Altay'da Oktay, PFDK kararını bekliyor!
- 13:37 İngiliz devinden Singo'ya teklif hazırlığı!
- 13:33 Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması: Mustafa Erhan Hekimoğlu
- 13:12 Barcelona'da alternatif isim: Victor Osimhen!
- 12:53 Göztepe'nin Afrikalıları kupa arası verecek
- 12:52 Harry Kane: "100 gol atsam da kazanamam"
- 12:51 İspanya - Türkiye maçının hakemi belli oldu!
- 12:47 Balıkesirspor'da kaleci sıkıntısı
- 12:44 İşitme Engelliler A Milli Hentbol Takımı, ev sahibi Japonya'yı yendi
- 12:33 Galatasaray'da gündem Zambo Anguissa!
- 12:31 Alp Aksoy: "Hedefim 2030'da ilk Türk Formula 1 pilotu olmak"
- 12:28 Sivasspor'dan bahis soruşturması açıklaması!
- 12:21 Karşıyaka, ligde kazanmayı unuttu!
- 12:18 Trabzonspor'da Edin Visca gözden düştü!
- 12:03 Lewandowski'den geleceği için açıklama!
- 11:55 Pelicans'ta Willie Green ile yollar ayrıldı
- 11:55 Galatasaray formalardan para basacak!
- 11:54 Fenerbahçe'de veda ve transfer kararı!
- 11:31 Rodrygo'dan Galatasaray'ı heyecanlandıran hareket!
- 11:30 Doncic 41 sayı attı; Lakers kazandı!
- 11:12 İşte Galatasaray'ın Lookman planı!
- 11:09 Galatasaray'dan Boey için teklif hazırlığı
- 10:58 Fenerbahçe, Manchester United'ın yıldızını listesine aldı!
- 10:42 Fenerbahçe'de üç orta saha yok!
- 10:27 Galatasaray'da forvet değişikliği!
- 10:21 Makhachev artık çifte kemerli şampiyon
- 10:17 Bulgaristan'da Türkiye tepkisi!
Reklam
AVRUPA'DAN FUTBOL
Szczesny'den itiraf: "Hüngür hüngür ağlamıştım"
Simon Kjaer'den Türkiye için itiraf!
Simon Kjaer: "Milan yeniden Milan oldu!"
Roma'da karar: Artem Dovbyk!
Harry Kane: "100 gol atsam da kazanamam"
Serge Gnabry'ye Avrupa'dan iki dev talip!
Premier Lig devleri, Kenan Yıldız'ın peşinde!
Milan'da Santiago Gimenez için karar!
De Laurentiis'ten UEFA VE FIFA'ya tepki!
Monaco taraftarından rekor: 1.146 formalık eşsiz koleksiyon
- PUAN DURUMU
- FİKSTÜR
- STSL
- 1.Lig
- İng
- Alm
- İsp
- İta
- ŞL
- AL
- KL
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1
|Galatasaray
|12
|9
|2
|1
|25
|6
|29
|2
|Fenerbahçe
|12
|8
|4
|0
|25
|10
|28
|3
|Trabzonspor
|12
|7
|4
|1
|18
|8
|25
|4
|Samsunspor
|12
|6
|5
|1
|18
|11
|23
|5
|Göztepe
|12
|6
|4
|2
|15
|6
|22
|6
|Beşiktaş
|12
|6
|2
|4
|21
|16
|20
|7
|Gaziantep FK
|12
|5
|4
|3
|17
|20
|19
|8
|Alanyaspor
|12
|3
|6
|3
|12
|12
|15
|9
|Konyaspor
|12
|4
|2
|6
|18
|20
|14
|10
|Rizespor
|12
|3
|5
|4
|14
|16
|14
|11
|Kocaelispor
|12
|4
|2
|6
|11
|15
|14
|12
|Başakşehir
|12
|3
|4
|5
|13
|11
|13
|13
|Antalyaspor
|12
|4
|1
|7
|13
|23
|13
|14
|Gençlerbirliği
|12
|3
|2
|7
|12
|17
|11
|15
|Kasımpaşa
|12
|2
|4
|6
|11
|17
|10
|16
|Kayserispor
|12
|1
|6
|5
|13
|28
|9
|17
|Eyüpspor
|12
|2
|2
|8
|6
|15
|8
|18
|Karagümrük
|12
|2
|1
|9
|12
|23
|7