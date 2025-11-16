Fenerbahçe'den Milano çıkarması!

Fenerbahçe Futbol Şube Sorumlusu Ertan Torunoğulları, Dünya Kupası Elemeleri I Grubu'nda oynanacak İtalya – Norveç karşılaşmasını yerinde takip etmek için Milano'ya gitti.



Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Torunoğulları'nın, bu mücadelede her iki milli takımdan da bazı oyuncuları yakından takip edeceği öğrenildi.



SÖRLOTH YENİDEN GÜNDEMDE



Maç özelinde en dikkat çeken isimlerden biri ise Alexander Sörloth oldu. Norveç Milli Takımı forması giyen golcü oyuncu, bu haberin ardından Fenerbahçe'de bir kez daha gündeme taşındı.



