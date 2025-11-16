16 Kasım
Macaristan-İrlanda
2-3
16 Kasım
Portekiz-Ermenistan
9-1
16 Kasım
Azerbaycan-Fransa
20:00
16 Kasım
Ukrayna-İzlanda
20:00
16 Kasım
Arnavutluk-İngiltere
20:00
16 Kasım
Sırbistan-Letonya
20:00
16 Kasım
İsrail-Moldova
22:45
16 Kasım
İtalya-Norveç
22:45
16 Kasım
Nijerya-Kongo D. Cumhuriyeti
22:00

Fenerbahçe'den Milano çıkarması!

Fenerbahçe Futbol Şube Sorumlusu Ertan Torunoğulları, İtalya–Norveç maçını yerinde takip etmek için Milano'ya gitti. Torunoğulları'nın her iki takımdan da takip edeceği ve son durumlarını gözlemleyeceği isimler olacağı aktarıldı.

calendar 16 Kasım 2025 18:07
Fotoğraf: X.com
Fenerbahçe'den Milano çıkarması!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Fenerbahçe Futbol Şube Sorumlusu Ertan Torunoğulları, Dünya Kupası Elemeleri I Grubu'nda oynanacak İtalya – Norveç karşılaşmasını yerinde takip etmek için Milano'ya gitti.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Torunoğulları'nın, bu mücadelede her iki milli takımdan da bazı oyuncuları yakından takip edeceği öğrenildi. 

SÖRLOTH YENİDEN GÜNDEMDE

Maç özelinde en dikkat çeken isimlerden biri ise Alexander Sörloth oldu. Norveç Milli Takımı forması giyen golcü oyuncu, bu haberin ardından Fenerbahçe'de bir kez daha gündeme taşındı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 12 1 6 5 13 28 9
17 Eyüpspor 12 2 2 8 6 15 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.