Fenerbahçe'den, Miha Zajc için karar

Fenerbahçe sezon başında sözleşme uzattığı fakat istediği verimi alamadığı Miha Zajc ile yollarını ayırmak üzere.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'den, Miha Zajc için karar
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21 Nisan 2024 11:06
Fenerbahçe'de taraftar ile Miha Zajc arasında bağlar tamamen koparken yönetim de sezon sonu için bir karara vardı.

YOLLAR AYRILACAK

Sezon başında İsmail Kartal'ın ısrarıyla sözleşme yenileyen Zajc ile yollar ayrılacak.

Yönetim, Sloven futbolcu için gelen her teklifi değerlendirecek. Miha Zajc, 2019 yılında Empoli'den 3.5 milyon Euro'ya transfer edilmişti.

20 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 20 resmi maça çıkan Miha Zajc bu karşılaşmalarda 2 gollük skor katkısı sağladı.

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