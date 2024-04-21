Fenerbahçe'den, Miha Zajc için karar

Fenerbahçe'de taraftar ile Miha Zajc arasında bağlar tamamen koparken yönetim de sezon sonu için bir karara vardı.
YOLLAR AYRILACAK
Sezon başında İsmail Kartal'ın ısrarıyla sözleşme yenileyen Zajc ile yollar ayrılacak.
Yönetim, Sloven futbolcu için gelen her teklifi değerlendirecek. Miha Zajc, 2019 yılında Empoli'den 3.5 milyon Euro'ya transfer edilmişti.
20 MAÇA ÇIKTI
Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 20 resmi maça çıkan Miha Zajc bu karşılaşmalarda 2 gollük skor katkısı sağladı.
YOLLAR AYRILACAK
Sezon başında İsmail Kartal'ın ısrarıyla sözleşme yenileyen Zajc ile yollar ayrılacak.
Yönetim, Sloven futbolcu için gelen her teklifi değerlendirecek. Miha Zajc, 2019 yılında Empoli'den 3.5 milyon Euro'ya transfer edilmişti.
20 MAÇA ÇIKTI
Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 20 resmi maça çıkan Miha Zajc bu karşılaşmalarda 2 gollük skor katkısı sağladı.
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