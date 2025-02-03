Fenerbahçe'den Konyaspor'a transfer

Konyaspor, Fenerbahçe U19'da forma giyen genç futbolcu Kaan Akyazı ile 3,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Konyaspor.org
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Fenerbahçe'den Konyaspor'a transfer
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03 Şubat 2025 11:55
Son güncelleme 03 Şubat 2025 11:56
Konyaspor, Fenerbahçe U19'da forma giyen genç futbolcu Kaan Akyazı ile 3,5 yıllık anlaşma sağladı.

Yeşil-Beyazlı kulübün açıklamasında; 
"Konyaspor'umuz, Fenerbahçe U19 takımında forma giyen genç futbolcu Kaan Akyazı ile 3,5 yıllık anlaşma sağladı.

Stadyumumuzda yer alan Konyaspor Müzesi'nde yapılan imza töreninde Futbol Şube Sorumlumuz Yusuf Küçükbakırcı hazır bulundu.

Kaan'a hoş geldin diyor, yeşil beyaz formamız altında başarılar diliyoruz." ifadeleri yer aldı.

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