Konyaspor, Fenerbahçe U19'da forma giyen genç futbolcu Kaan Akyazı ile 3,5 yıllık anlaşma sağladı.*** HERKESE 1000 TL’ye VARAN HEDİYE, BU FIRSATI KAÇIRMAYIN!<<<<
Yeşil-Beyazlı kulübün açıklamasında;
"Konyaspor'umuz, Fenerbahçe U19 takımında forma giyen genç futbolcu Kaan Akyazı ile 3,5 yıllık anlaşma sağladı.
Stadyumumuzda yer alan Konyaspor Müzesi'nde yapılan imza töreninde Futbol Şube Sorumlumuz Yusuf Küçükbakırcı hazır bulundu.
Kaan'a hoş geldin diyor, yeşil beyaz formamız altında başarılar diliyoruz." ifadeleri yer aldı.
Yeşil-Beyazlı kulübün açıklamasında;
"Konyaspor'umuz, Fenerbahçe U19 takımında forma giyen genç futbolcu Kaan Akyazı ile 3,5 yıllık anlaşma sağladı.
Stadyumumuzda yer alan Konyaspor Müzesi'nde yapılan imza töreninde Futbol Şube Sorumlumuz Yusuf Küçükbakırcı hazır bulundu.
Kaan'a hoş geldin diyor, yeşil beyaz formamız altında başarılar diliyoruz." ifadeleri yer aldı.