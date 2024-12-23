Fenerbahçe'den Jose Mourinho açıklaması

Fenerbahçe, teknik direktör Jose Mourinho'nun safra kesesi operasyonu geçirdiğini açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'den Jose Mourinho açıklaması
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23 Aralık 2024 18:16
Fenerbahçe, teknik direktör Jose Mourinho'nun safra kesesi operasyonu geçirdiğini duyurdu. 

Yapılan açıklamada, operasyonun başarılı geçtiği belirtildi. 

İşte Sarı-Lavivertli kulüpten yapılan açıklama:

"Geçmiş Olsun Jose Mourinho! Teknik Direktörümüz Jose Mourinho bugün ülkesi Portekiz'de başarılı bir safra kesesi operasyonu geçirmiştir. Sağlık durumu gayet iyi olan hocamıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."
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