Fenerbahçe'den İrfan Can Eğribayat hamlesi

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Berke Özer ile yolları ayırmaya hazırlanan Fenerbahçe'de kaleci arayışları hız kazandı. Altay Bayındır'ın arkasına yerli ve kaliteli bir takviye yapmak isteyen sarı-lacivertliler, ezeli rakibi Galatasaray'ın bir süredir peşinde olduğu İrfan Can Eğribayat'a kanca attı.

Haber; Sabah
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Fenerbahçe'den İrfan Can Eğribayat hamlesi
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14 Nisan 2022 10:34
Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray'ın bir süredir peşinde olduğu İrfan Can Eğribayat için harekete geçti.

Fenerbahçe, Berke Özer ile yaptığı temaslardan olumlu sonuç alamamıştı. Sarı-lacivertliler, Göztepe'den olaylı şekilde ayrılan İrfan Can Eğribayat'ı gündemine aldı. 23 yaşındaki oyuncu ile görüşmeler devam ediyor.

Genç kalecinin de sarı-lacivertlilere gelmeye sıcak baktığı, Altay Bayındır ile forma rekabetine hazır olduğu kaydedildi. İrfan Can 1.93 boyuyla ceza alanının tamamına rahatlıkla hakimiyet kurabiliyor. Refleksleri de bir hayli güçlü bir kaleci. 

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