Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray'ın bir süredir peşinde olduğu İrfan Can Eğribayat için harekete geçti.



Fenerbahçe, Berke Özer ile yaptığı temaslardan olumlu sonuç alamamıştı. Sarı-lacivertliler, Göztepe'den olaylı şekilde ayrılan İrfan Can Eğribayat'ı gündemine aldı. 23 yaşındaki oyuncu ile görüşmeler devam ediyor.



Genç kalecinin de sarı-lacivertlilere gelmeye sıcak baktığı, Altay Bayındır ile forma rekabetine hazır olduğu kaydedildi. İrfan Can 1.93 boyuyla ceza alanının tamamına rahatlıkla hakimiyet kurabiliyor. Refleksleri de bir hayli güçlü bir kaleci.





