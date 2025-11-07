06 Kasım
Viktoria Plzen-Fenerbahçe
0-0
06 Kasım
Samsunspor-Hamrun Spartans
3-0
06 Kasım
Dinamo Zagreb-Celta Vigo
0-3
06 Kasım
Haecken-Strasbourg
1-2
06 Kasım
C.Palace-Alkmaar
3-1
06 Kasım
Rayo Vallecano-Lech Poznan
3-2
06 Kasım
Dynamo Kiev-Zrinjski Mostar
6-0
06 Kasım
AEK Athens-Shamrock
1-1
06 Kasım
Sparta Prag-Rakow
0-0
06 Kasım
Shakhtar-Breidablik
2-0
06 Kasım
VfB Stuttgart-Feyenoord
2-0
06 Kasım
Bologna-Brann
0-0
06 Kasım
Ferencvaros-Ludogorets
3-1
06 Kasım
PAOK-Young Boys
4-0
06 Kasım
Malmö FF-Panathinaikos
0-1
06 Kasım
Braga-Genk
3-4
06 Kasım
Aston Villa-Maccabi Tel Aviv
2-0
06 Kasım
Real Betis-Lyon
2-0
06 Kasım
Rangers-Roma
0-2
06 Kasım
FC Utrecht-FC Porto
1-1
06 Kasım
RB Salzburg-Go Ahead Eagles
2-0
06 Kasım
FK Crvena Zvezda-Lille
1-0
06 Kasım
Basel-FCSB
3-1
06 Kasım
FC Midtjylland-Celtic
3-1
06 Kasım
Sturm Graz-N. Forest
0-0
06 Kasım
Nice-Freiburg
1-3
06 Kasım
Rapid Wien-U.Craiova
0-1

Fenerbahçe'den hakem tepkisi!

Fenerbahçe, Viktoria Plzen maçının 90+7. dakikasında Jhon Duran'ın ceza sahasında düşürüldüğü pozisyonla ilgili resmi hesaplarından paylaşım yaptı.

calendar 07 Kasım 2025 01:29
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Fenerbahçe'den hakem tepkisi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Fenerbahçe, Viktoria Plzen maçının 90+7. dakikasında Jhon Duran'ın ceza sahasında düşürüldüğü pozisyonla ilgili resmi hesaplarından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Maçın 90+5. dakikasında Dweh'in Jhon Duran'ı ısrarla çekmesi üzerine genç golcü yerde kaldı. Hollandalı hakem Allard Lindhout, pozisyona devam kararı verdi. Oyunun durmasıyla birlikte Hollandalı VAR hakemi Dennis Higler, olası penaltı nedeniyle Lindhout'u incelemeye çağırdı. 

Hakem, pozisyonu ekran başında tekrar izlemesine rağmen penaltı vermedi. 



Sarı-lacivertli kulüp, pozisyon sonrasında yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Şortu neredeyse çıkardı.

VAR: "İnceleme öneriyorum."

Hakem: "Oyun devam etsin."

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 11 9 2 0 25 5 29
2 Fenerbahçe 11 7 4 0 21 8 25
3 Trabzonspor 11 7 3 1 17 7 24
4 Samsunspor 11 5 5 1 17 11 20
5 Göztepe 11 5 4 2 13 6 19
6 Gaziantep FK 11 5 3 3 15 18 18
7 Beşiktaş 11 5 2 4 18 15 17
8 Konyaspor 11 4 2 5 18 18 14
9 Alanyaspor 11 3 5 3 11 11 14
10 Başakşehir 11 3 4 4 12 9 13
11 Rizespor 11 3 4 4 12 14 13
12 Antalyaspor 11 4 1 6 12 20 13
13 Kocaelispor 11 3 2 6 10 15 11
14 Kasımpaşa 11 2 4 5 11 15 10
15 Kayserispor 11 1 6 4 11 24 9
16 Gençlerbirliği 11 2 2 7 10 16 8
17 Eyüpspor 11 2 2 7 6 14 8
18 Karagümrük 11 1 1 9 10 23 4
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.