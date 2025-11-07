Fenerbahçe'den hakem tepkisi!

Fenerbahçe, Viktoria Plzen maçının 90+7. dakikasında Jhon Duran'ın ceza sahasında düşürüldüğü pozisyonla ilgili resmi hesaplarından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.
Maçın 90+5. dakikasında Dweh'in Jhon Duran'ı ısrarla çekmesi üzerine genç golcü yerde kaldı. Hollandalı hakem Allard Lindhout, pozisyona devam kararı verdi. Oyunun durmasıyla birlikte Hollandalı VAR hakemi Dennis Higler, olası penaltı nedeniyle Lindhout'u incelemeye çağırdı.
Hakem, pozisyonu ekran başında tekrar izlemesine rağmen penaltı vermedi.
Sarı-lacivertli kulüp, pozisyon sonrasında yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Şortu neredeyse çıkardı.
VAR: "İnceleme öneriyorum."
Hakem: "Oyun devam etsin."
He pulled his shorts off.
VAR: "Review recommended."
Ref: "Play on." pic.twitter.com/P52HZig8Yp
— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) November 6, 2025