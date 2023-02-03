Fenerbahçe'den gece yarısı tepkisi!

Fenerbahçe, sosyal medya hesabından Adana Demirspor maçı hakemi Ali Palabıyık'a tepki gösterdi.

, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'den gece yarısı tepkisi!
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03 Şubat 2023 00:28
Tartışmalı hakem kararlarına sahne olan Adana Demirspor karşılaşması sonrası Fenerbahçe, Twitter hesabından çarpıcı bir paylaşımda bulundu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Ofsaytımsı ile başlayan süreç, 'elimsi' ile devam etti. Bu sezon bitecek ama böyle bitmeyecek! VAR hakemi, MHK'sı, rakipleri... Kurulan ittifaklar, bozacağız oyunlarını!"ifadeleri kullanıldı.
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