Fenerbahçe'den gece yarısı tepkisi!

Tartışmalı hakem kararlarına sahne olan Adana Demirspor karşılaşması sonrası Fenerbahçe, Twitter hesabından çarpıcı bir paylaşımda bulundu.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Ofsaytımsı ile başlayan süreç, 'elimsi' ile devam etti. Bu sezon bitecek ama böyle bitmeyecek! VAR hakemi, MHK'sı, rakipleri... Kurulan ittifaklar, bozacağız oyunlarını!"ifadeleri kullanıldı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Ofsaytımsı ile başlayan süreç, 'elimsi' ile devam etti. Bu sezon bitecek ama böyle bitmeyecek! VAR hakemi, MHK'sı, rakipleri... Kurulan ittifaklar, bozacağız oyunlarını!"ifadeleri kullanıldı.
OFSAYTIMSI İLE BAŞLAYAN SÜREÇ "ELİMSİ" İLE DEVAM ETTİ!
BU SEZON BİTECEK AMA BÖYLE BİTMEYECEK! pic.twitter.com/thAkgNkLU7
— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) February 2, 2023
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