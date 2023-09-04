Fenerbahçe'den Gaziantep yolcusu olacak

Transfer çalışmalarına devam eden Gaziantep FK, Fenerbahçe forması giyen Emre Demir'i transfer etmek için harekete geçti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'den Gaziantep yolcusu olacak
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04 Eylül 2023 22:21
Gaziantep Futbol Kulübü Fenerbahçe'nin genç yeteneği Emre Demir'i transfer etmek istiyor.

ONAY VERİLİRSE GİDECEK

Ertan Süzgün'ün haberine göre Fenerbahçe'nin onay vermesi halinde Emre Demir, kiralık olarak Gaziantep FK forması giyecek.

Gaziantep FK yöneticileri önceki akşam Fenerbahçe yöneticileri ile Emre Demir'in kiralık transferi konusunda görüşmelere başladığı da söylendi.

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