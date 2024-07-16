Fenerbahçe'den Galatasaray'a Oğuz Aydın göndermesi!

Fenerbahçe, Oğuz Aydın'ı açıkladığı videoda Galatasaray'a göndermede bulundu.

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Fenerbahçe'den Galatasaray'a Oğuz Aydın göndermesi!
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16 Temmuz 2024 22:45
Son güncelleme 16 Temmuz 2024 22:47
Fenerbahçe, Oğuz Aydın'ı açıkladığı videoda Galatasaray'a gönderme yaptı.

Sarı lacivertli takımın paylaştığı videoda Oğuz Aydın'ı telefonla arayan birinin olduğu görüldü.

Arama yapan kişinin isminin "Florya" olması dikkat çekti.

Oğuz Aydın'ın telefon sesine kulaklarını kapatması videoda dikkat çeken bir başka detay oldu.

Öte yandan transfer videosundaki hurdacı arabasında bulunan Batman maskesi de Batshuayi'ye gönderme olarak yorumlandı. 

 
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