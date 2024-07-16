Fenerbahçe'den Galatasaray'a Oğuz Aydın göndermesi!

Fenerbahçe, Oğuz Aydın'ı açıkladığı videoda Galatasaray'a gönderme yaptı.
Sarı lacivertli takımın paylaştığı videoda Oğuz Aydın'ı telefonla arayan birinin olduğu görüldü.
Arama yapan kişinin isminin "Florya" olması dikkat çekti.
Oğuz Aydın'ın telefon sesine kulaklarını kapatması videoda dikkat çeken bir başka detay oldu.
Öte yandan transfer videosundaki hurdacı arabasında bulunan Batman maskesi de Batshuayi'ye gönderme olarak yorumlandı.
Sarı lacivertli takımın paylaştığı videoda Oğuz Aydın'ı telefonla arayan birinin olduğu görüldü.
Arama yapan kişinin isminin "Florya" olması dikkat çekti.
Oğuz Aydın'ın telefon sesine kulaklarını kapatması videoda dikkat çeken bir başka detay oldu.
Öte yandan transfer videosundaki hurdacı arabasında bulunan Batman maskesi de Batshuayi'ye gönderme olarak yorumlandı.