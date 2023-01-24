Fenerbahçe'den, Galatasaray'a 28 şampiyonluk mesajı

Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Burak Kızılhan, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'den, Galatasaray'a 28 şampiyonluk mesajı
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24 Ocak 2023 17:42
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, Dursun Özbek'e çağrıda bulunmasının ardından sarı-laciverlilerden bir açıklama daha geldi.

Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Burak Kızılhan, sosyal medya hesabından Galatasaray'a 28 şampiyonluğu tartışmak için çağrıda bulundu.

İşte Burak Kızılhan'ın paylaşımı;

"28 Şampiyonluk konusunda algı yaptınız ama karşımıza çıkamadınız. Şimdi size bir şans daha; dürüstseniz, söyledikleriniz gerçekse, hak arıyorsanız, gelin milyonların önünde konuşalım!"

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