Fenerbahçe'den Ederson savunması: TFF'ye sunuldu!

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasındaki dev derbide sahasında Galatasaray'ı konuk edecek olan Fenerbahçe'de Ederson ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.
F.BAHÇE'DE KAPSAMLI SAVUNMA
Sabah'ta yer alan habere göre, Brezilyalı kaleci, geçtiğimiz hafta oynanan Çaykur Rizespor maçında yaptığı hareket nedeniyle PFDK'ya sevk edildi. Tedbirsiz olarak PFDK'ya sevk edilen kaleci Ederson için Fenerbahçe son derece kapsamlı bir savunma hazırladı.
GÖRÜNTÜLER SUNULDU
Sarı-lacivertli yönetim sevkin olabileceğini öngörerek detaylı bir çalışma yaptığı kaydedildi. Ederson'un Manchester City ve oynadığı diğer tüm takımlara ait görüntülerin yer aldığı kapsamlı bir çalışma hazırlanıp sunulduğu belirtildi.
CEZA ALIRSA DERBİDE YOK
Brezilyalı kaleci ceza alırsa Galatasaray derbisini kaçırmış olacak.
