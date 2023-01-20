Fenerbahçe'den Dursun Özbek'e cevap!

DURSUN ÖZBEK NE DEDİ?

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Fenerbahçe, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'e resmi internet sitesinden cevap verdi."Bugün, Anadolu Ajansı kaynaklı olarak gündeme yansıyan açıklamaya yanıtımızdır:Türk futbolunaderecesinde acınası ve bir takımın nasıl kayrıldığının kanıtı olan bir tanımın dahil olmasına vesile olan kulüp tarafından bugün akşam saatlerinde yapılan son açıklamayı şaşırmaksızın takip ettik.Hatayspor ile oynadıkları maçta ceza alan tribün blokları için Kulübümüzü hadsizce hedef alan bu açıklamanın ve zaman zaman 'kulüplerinin önüne geçen' Sportif A.Ş. Başkanvekili olan şahsın, sezon başından itibaren yaptığı açıklamalarınFenerbahçe,ise Fenerbahçe üzerinden oluşturdukları gündem ile gerek TFF, gerek hakemler üzerinde baskı yaratarak hak etmediklerini elde etmektir!Sezon başından itibaren Fenerbahçe odaklı iftiralarla gündemi meşgul eden, planlı programlı şekilde Kulübümüzü hedef alan ve bu hedef doğrultusundatehditleri savuranları ciddiye almadığımızı açıklıyor;Yıllardır futbolu bu yaklaşımlarıyla ve algı manipülasyonlarıyla tahakküm altına aldıkları ortada olan bu zihniyete karşı Türkiye Futbol Federasyonu'nu ve tüm sorumluları göreve davet ediyoruz."Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, PFDK'nın kendilerine verdiği ceza için konuşurken,şeklinde konuştu.