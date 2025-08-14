14 Ağustos
FC Midtjylland-Fredrikstad
19:00
14 Ağustos
FC Noah-Lincoln Red Imps FC
20:00
14 Ağustos
Wolfsberger AC-PAOK
20:00
14 Ağustos
Brann-Haecken
20:00
14 Ağustos
Breidablik-Zrinjski Mostar
20:30
14 Ağustos
Maccabi Tel Aviv-Hamrun Spartans
21:00
14 Ağustos
Drita-FCSB
21:00
14 Ağustos
FC Utrecht-Servette
21:00
14 Ağustos
Shakhtar-Panathinaikos
21:00
14 Ağustos
Braga-CFR Cluj
21:30
14 Ağustos
Legia Warszawa-AEK Larnaca
22:00
14 Ağustos
FC Astana-Lausanne
0-149'
14 Ağustos
Sabah FK-Levski
19:00
14 Ağustos
Levadia Tallinn-Differdange
19:30
14 Ağustos
FC Sheriff-Anderlecht
20:00
14 Ağustos
NK Celje-Lugano
21:00
14 Ağustos
Beşiktaş-St. Patrick's Athletic
21:00

Fenerbahçe'den Dorgeles Nene hamlesi!

Salzburg forması giyen 22 yaşındaki sol kanat Dorgeles Nene'nin Fenerbahçe'ye transferi için görüşmeler devam ediyor.

calendar 14 Ağustos 2025 15:11 | Son Güncelleme Tarihi: 14 Ağustos 2025 15:12
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Yeni sezonda hücum hattına bir takviye yapmak isteyen Fenerbahçe'den sürpriz bir transfer hamlesi geldi.

GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR

Matteo Moretto'nun haberine göre, Fenerbahçe, Salzburg forması giyen 22 yaşındaki sol kanat oyuncusu Dorgeles Nene ile ilgileniyor.

22 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe'ye transferi için görüşmelerin devam ettiği belirtildi.

PİYASA DEĞERİ 12 MİLYON

Salzburg ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam eden Dorgeles Nene'nin güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösteriliyor.

SEZON PERFORMANSI

Salzburg forması altında bu sezon 7 maçta süre bulan genç futbolcu, 2 gol attı ve 1 asist yaptı.

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 1 1 0 0 4 1 3
2 Galatasaray 1 1 0 0 3 0 3
3 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
4 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Trabzonspor 1 1 0 0 1 0 3
7 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
8 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
9 Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0
10 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
11 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
12 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
13 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
14 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
15 Kocaelispor 1 0 0 1 0 1 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 1 4 0
17 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
18 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
