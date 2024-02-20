Fenerbahçe'den Çağlar Söyüncü için karar

Fenerbahçe, devre arasında kiralık olarak kadroya kattığı Milli oyuncu Çağlar Söyüncü'nün bonservisini almak için harekete geçti.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'den Çağlar Söyüncü için karar
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20 Şubat 2024 08:58
Son güncelleme 20 Şubat 2024 10:03
Bu sezon yarıştığı tüm kulvarlarda kupayı hedefleyen Fenerbahçe bunun için devre arası transfer dönemini de yoğun şekilde geçirmişti.

Devre arasında kiralık olarak gelen Çağlar Söyüncü için yönetim kararını verdi.

BONSERVİSİ ALINMAK İSTENİYOR

AS'ta yer alan habere göre Fenerbahçe, 27 yaşındaki Milli oyuncunun bonservisini almak için Atletico Madrid ile görüşme gerçekleştirecek.

Haberin detaylarında ise Çağlar Söyüncü'nün, Fenerbahçe'de kalmak isteyebileceği çünkü çocukluğundan beri desteklediği takım olması ve kız arkadaşının İstanbul'da yaşamasından kaynaklı olarak Fenerbahçe'de kalabileceği söylendi. Ayrıca düzenli olarak ilk 11'de oynayabilme ihtimali bulunduğundan Çağlar Söyüncü'nün de bu teklife sıcak bakabileceği söylendi.

Fenerbahçe de  gelecek sezondan itibaren değişecek yabancı kuralı sebebiyle Çağlar Söyüncü'yü mutlaka kadrosunda tutmak istiyor.

Kanarya, 27 yaşındaki milli savunma oyuncusunu bonservisiyle birlikte renklerine bağlayarak stratejik bir hamlede bulunmayı hedefliyor. 

4 MAÇA ÇIKTI

Devre arasında geldiği Fenerbahçe'de toplamda 4 resmi maça çıkan Çağlar Söyüncü bu karşılaşmalarda skor katkısı sağlayamadı. 

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