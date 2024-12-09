Fenerbahçe'den Barış Alper Yılmaz ve Metin Öztürk açıklaması

Fenerbahçe Kulübü, Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz'ın Sivasspor maçında sakatlanması ile ilgili bir açıklamada bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Fenerbahçe'den Barış Alper Yılmaz ve Metin Öztürk açıklaması
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
09 Aralık 2024 18:32
Son güncelleme 09 Aralık 2024 18:41
Fenerbahçe Kulübü, Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz'ın Sivasspor maçında sakatlanması ile ilgili bir açıklamada bulundu.

İşte Fenerbahçe'nin açıklaması;

"Dün oynanan Sivasspor-Galatasaray maçında sakatlanan milli futbolcumuz Barış Alper Yılmaz'a geçmiş olsun diyoruz.

'TARTIŞMASIZ KIRMIZI KART'

Tartışmasız kırmızı kart gerektiren bu pozisyonu görmezden gelen hakemin yarattığı kaosun, hem Türk futbolunun hem de ülkemizin bekası açısından derinlemesine sorgulanması gerektiğini düşünüyoruz.

'KENDİNİ BİLMEZ METİN ÖZTÜRK'

Maç sonunda, Metin Öztürk isimli kendini bilmez şahsın, Barış Alper Yılmaz'ı sakatlayan Sivassporlu oyuncunun Fenerbahçe ile ilişkisi olduğunu ima ederek bu olaya Fenerbahçe'yi karıştırmaya çalışmasını özellikle kamuoyunun dikkatine getiriyor;

Kulübümüzü hedef gösteren bu zatı şiddetle kınıyoruz.

Şeytanın aklına gelmeyecek şekilde Fenerbahçe'yi hedef göstererek Kulübümüze dil uzatan bu şahsı ve temsil ettiği zihniyeti lanetliyoruz."

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery