Fenerbahçe Kulübü, Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz'ın Sivasspor maçında sakatlanması ile ilgili bir açıklamada bulundu.
İşte Fenerbahçe'nin açıklaması;
"Dün oynanan Sivasspor-Galatasaray maçında sakatlanan milli futbolcumuz Barış Alper Yılmaz'a geçmiş olsun diyoruz.
'TARTIŞMASIZ KIRMIZI KART'
Tartışmasız kırmızı kart gerektiren bu pozisyonu görmezden gelen hakemin yarattığı kaosun, hem Türk futbolunun hem de ülkemizin bekası açısından derinlemesine sorgulanması gerektiğini düşünüyoruz.
'KENDİNİ BİLMEZ METİN ÖZTÜRK'
Maç sonunda, Metin Öztürk isimli kendini bilmez şahsın, Barış Alper Yılmaz'ı sakatlayan Sivassporlu oyuncunun Fenerbahçe ile ilişkisi olduğunu ima ederek bu olaya Fenerbahçe'yi karıştırmaya çalışmasını özellikle kamuoyunun dikkatine getiriyor;
Kulübümüzü hedef gösteren bu zatı şiddetle kınıyoruz.
Şeytanın aklına gelmeyecek şekilde Fenerbahçe'yi hedef göstererek Kulübümüze dil uzatan bu şahsı ve temsil ettiği zihniyeti lanetliyoruz."
Fenerbahçe'den Barış Alper Yılmaz ve Metin Öztürk açıklaması
Fenerbahçe Kulübü, Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz'ın Sivasspor maçında sakatlanması ile ilgili bir açıklamada bulundu.
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09 Aralık 2024 18:32
Son güncelleme 09 Aralık 2024 18:41
Son güncelleme 09 Aralık 2024 18:41
Fenerbahçe
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