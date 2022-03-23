Fenerbahçe'den Altay'a ömürlük sözleşme!

Genç futbolcularıyla sözleşme imzalayan Fenerbahçe'de idareciler, kaleci Altay Bayındır'ın 2023 yılında sona erecek sözleşmesini uzatmak için harekete geçti.



Sarı-Lacivertli kurmayların Altay Bayındır ve menajeriyle ilk görüşmeyi gerçekleştirdiği ve anlaşma sağladığı öğrenildi.



Kanarya'dan senelik 500 bin euro kazanan Altay Bayındır'ın yeni anlaşmayla birlikte yıllık 1 milyon euronun üstünde alacağı belirtildi.



Öte yandan başarılı file bekçisine yıllık 200 bin eurodan toplam 1 milyon euro imza parası ödeneceği kaydedildi.



DOĞRU ZAMAN BEKLENECEK



Yeni sözleşme, Altay'ın 2023'te bitecek mukavelesinin ardından devreye girecek. 23 yaşındaki kalecinin ayrıca çeşitli bonuslara da sahip olacağı öğrenildi.



Sezonda belli bir sayının üstünde maça çıkması halinde ekstra gelirleri olacak. Ayrıca Avrupa'daki her başarı için de bonuslar bulunacak.



Yönetimin, sezon sonunda başarılı oyuncuya imza töreni düzenlemesi bekleniyor. Avrupa'dan çok sayıda talibi bulunan Altay ayrıca çok yüksek bir teklif gelmemesi halinde takımda tutulacak ve satış için doğru zamanın gelmesi beklenecek.





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