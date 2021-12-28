Fenerbahçe'den Allahyar tekliflerine veto!

Fenerbahçe, Allahyar Sayyadmanesh için Ukrayna'dan gelen iki teklifi yetersiz buldu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'den Allahyar tekliflerine veto!
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28 Aralık 2021 20:01
Fenerbahçe'den kiralık olarak Ukrayna kulübü Zorya Luhansk'ta forma giyen Allahyar Sayyadmanesh'e teklifler gelmeye devam ediyor.

Ukrayna basınında yer alan haberlere göre; Ukrayna kulübü Metalist Kharkiv, Allahyar için Fenerbahçe'ye 3 milyon euro teklif etti ancak sarı lacivertli kulüp bu teklifi geri çevirdi. Metalist'in İranlı hücumcuya ilgisinin sürdüğü ve görüşmelerin devam edeceği kaydedildi.

Allahyar'a şu anki kulübü Zorya Luhansk'ın da kiralık sözleşmesini uzatma teklifi yaptığı ancak Fenerbahçe'nin bu teklifi de geri çevirdiği vurgulandı.

Bu sezon Zorya Luhansk formasını 24 resmi maçta giyen 20 yaşındaki Allahyar, 9 gol atıp 4 asist yaptı.


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