Fenerbahçe'den 'Adil rekabet' vurgusu!

Süper Lig'de Adana Demirspor'u konuk edecek olan Fenerbahçe, maç öncesi 'adil rekabet' vurgusuyla harekete geçti.
Sarı-lacivertli kulüp, Ülker Stadyumu'nun çimlerine, Türkçe ve İngilizce olarak "Adil Rekabet" yazdırdı.
Bu hareket, Sarı-lacivertli taraftarlar tarafından büyük destek gördü.
İşte Kadıköy'den o kareler;
Sarı-lacivertli kulüp, Ülker Stadyumu'nun çimlerine, Türkçe ve İngilizce olarak "Adil Rekabet" yazdırdı.
Bu hareket, Sarı-lacivertli taraftarlar tarafından büyük destek gördü.
İşte Kadıköy'den o kareler;
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU