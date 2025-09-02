Fenerbahçe'den 8 numara hamlesi!

Transferde neredeyse her bölgeye takviye yapan Fenerbahçe'de sıra 8 numaraya geldi. Orta sahaya Edson Alvarez takviyesi yapan sarı lacivertliler, özellikle Fred'i yedekleyebilecek bir ismin peşine düştü.

02 Eylül 2025 10:35
Haber: Takvim
Fenerbahçe transferde adeta şaha kalktı.

Sarı-lacivertliler, kadrosunu yapılan yeni eklemelerle güçlendirdi.

Sırada orta saha bölgeisini güçlendirmek var.

CEBALLOS BOMBASI

Fenerbahçe'nin bu doğrultuda Dani Ceballos'u gündemine aldığı öğrenildi.

Marsilya'ya transferi gerçekleşmeyen yıldız orta saha için Fenerbahçe'nin kiralama teklifi sunduğu belirtildi.

SEZON PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezonda Real Madrid formasıyla 45 maça çıkan İspanyol orta saha, 2 gol kaydetti.


 
  • KL
