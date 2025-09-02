Fenerbahçe'den 8 numara hamlesi!

Fenerbahçe transferde adeta şaha kalktı.
Sarı-lacivertliler, kadrosunu yapılan yeni eklemelerle güçlendirdi.
Sırada orta saha bölgeisini güçlendirmek var.
CEBALLOS BOMBASI
Fenerbahçe'nin bu doğrultuda Dani Ceballos'u gündemine aldığı öğrenildi.
Marsilya'ya transferi gerçekleşmeyen yıldız orta saha için Fenerbahçe'nin kiralama teklifi sunduğu belirtildi.
SEZON PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezonda Real Madrid formasıyla 45 maça çıkan İspanyol orta saha, 2 gol kaydetti.
