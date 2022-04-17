Fenerbahçe'den 5 maçlık galibiyet serisi!

Süper Lig'de sahasında Göztepe'yi 2-0 mağlup eden Fenerbahçe 5 maçlık galibiyet serisi yakaladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'den 5 maçlık galibiyet serisi!
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17 Nisan 2022 00:47
Fenerbahçe, Göztepe galibiyetiyle serisini 5 maça taşıdı.

Bu sezon 3 kez 3 maçlık seri yakalayan sarı-lacivertliler, ilk 4 maçlık galibiyet serisine geçen hafta Galatasaray karşısında elde ettiği galibiyetle ulaşmıştı.

Ligdeki ilk 3 maçını kazanan sarı-lacivertliler, aynı seriyi 6, 7 ve 8. haftalarda da tekrarlamıştı.

Son olarak 25, 26 ve 27. haftalarda üst üste 3 galibiyet alan Fenerbahçe, 4. karşılaşmasında Trabzonspor ile berabere kalmış ve 4 maçlık seriyi hanesine yazdıramamıştı.

Galatasaray maçıyla serisini 4 maça çıkaran Fenerbahçe, ilk 5 maçlık serisini de Göztepe karşısında elde etti.

Son 9 maçta 8. galibiyet

Fenerbahçe, Göztepe galibiyetiyle çıkışını sürdürdü.

Son haftalarda gösterdiği başarılı performansla taraftarlarını memnun eden sarı-lacivertliler, 9. maçında 8. galibiyetini elde ederken, 1 de beraberlik yaşadı.

Bu sezon ikinci kez 3 maçlık gol yememe serisi

Fenerbahçe, bu sezon ikinci kez 3 maç üst üste gol yemedi.

Sezonun ilk 3 maçında Adana Demirspor, Fraport TAV Antalyaspor ve Altay'a karşı gol yemeyen sarı-lacivertliler, bu süreçte 9 puan toplamıştı.

Fenerbahçe, uzun bir sürenin ardından aynı seriyi Yukatel Kayserispor, Galatasaray ve Göztepe karşısında da yakalamış oldu.

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