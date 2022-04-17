Fenerbahçe'den 5 maçlık galibiyet serisi!

Fenerbahçe, Göztepe galibiyetiyle serisini 5 maça taşıdı.



Bu sezon 3 kez 3 maçlık seri yakalayan sarı-lacivertliler, ilk 4 maçlık galibiyet serisine geçen hafta Galatasaray karşısında elde ettiği galibiyetle ulaşmıştı.



Ligdeki ilk 3 maçını kazanan sarı-lacivertliler, aynı seriyi 6, 7 ve 8. haftalarda da tekrarlamıştı.



Son olarak 25, 26 ve 27. haftalarda üst üste 3 galibiyet alan Fenerbahçe, 4. karşılaşmasında Trabzonspor ile berabere kalmış ve 4 maçlık seriyi hanesine yazdıramamıştı.



Galatasaray maçıyla serisini 4 maça çıkaran Fenerbahçe, ilk 5 maçlık serisini de Göztepe karşısında elde etti.



Son 9 maçta 8. galibiyet



Fenerbahçe, Göztepe galibiyetiyle çıkışını sürdürdü.



Son haftalarda gösterdiği başarılı performansla taraftarlarını memnun eden sarı-lacivertliler, 9. maçında 8. galibiyetini elde ederken, 1 de beraberlik yaşadı.



Bu sezon ikinci kez 3 maçlık gol yememe serisi



Fenerbahçe, bu sezon ikinci kez 3 maç üst üste gol yemedi.



Sezonun ilk 3 maçında Adana Demirspor, Fraport TAV Antalyaspor ve Altay'a karşı gol yemeyen sarı-lacivertliler, bu süreçte 9 puan toplamıştı.



Fenerbahçe, uzun bir sürenin ardından aynı seriyi Yukatel Kayserispor, Galatasaray ve Göztepe karşısında da yakalamış oldu.





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