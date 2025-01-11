Fenerbahçe'den 20 milyon euro istediler!

Fenerbahçe, Nantes forması giyen 19 yaşındaki stoper Nathan Zeze ile ilgileniyor. İşte transferin detayları...

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Fenerbahçe'den 20 milyon euro istediler!
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11 Ocak 2025 15:59
Rodrigo Becao ve Jayden Oosterwolde'nin sezonu kapatmasının ardından savunmaya takviye planlayan Fenerbahçe için flaş bir gelişme yaşandı.

Ouest France'da yer alan habere göre; sarı lacivertli takım, Nantes forması giyen 19 yaşındaki stoper Nathan Zeze ile ilgileniyor.

NANTES'IN İSTEDİĞİ RAKAM

Haberde Fransız ekibinin genç oyuncu için 20 milyon euro talep ettiği belirtildi.

1.90 boyundaki gelecek vadeden oyuncu için Fenerbahçe yönetimi görüşmelerini sürdürüyor.

OYUNCUNUN RAKAMLARI

Bu sezon Ligue 1 ekibinde 13 maçta toplam 1135 dakika süre alan Zeze, 1 gollük katkı sağladı. Sol ayaklı stoperin Nantes ile sözleşmesi 2028 yılında sona erecek. Zeze'nin güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösteriliyor. 

 
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